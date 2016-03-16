中国两会：李克强称中国不可能完不成经济目标

哈通社北京3月16日电 中国全国人大会议于3月16日上午在北京闭幕，最后一天议程通过了经济和社会发展第十三个五年计划纲要。

中国国务院总理李克强在今天的记者会上表示，中国经济的下行压力在待续加大，而中国政府也做了一些"束缚生产力发展"的事情。

但他表示，只要中国坚持改革开放，经济将长期向好。

中国在2015年的经济增长为6.9%，位居世界前列，但却是近25年最低的一年。

中国在2016年的经济增长目标为6.5%-7%，并计划在未来五年年均增长率保持在至少6.5%。

李克强表示，中国经济不可能完不成经济目标。



李克强表示，中国不可能完不成主要经济目标

"我们对中国经济长期向好充满信心，这种信心并不是凭空的，"李克强在记者会上说，"因为我们坚信只要坚持改革开放，中国的经济就不会‘硬着陆'。"

他还表示"我们政府确实还管了一些不该管的、束缚生产力发展的事情"，且在"保障公平竞争环境的监管方面又没有完全到位"，但同时强调通过改革可以激发市场活力，足以"顶住中国经济下行的压力"。

李克强表示，金融市场的首要任务是支持实体经济发展。

"实体经济不发展，是金融最大的风险，"李克强说。

"去年我们采取了一系列像降息、降准、定向降准等措施，这不是量化宽松，我们始终注意把握货币供应量的松紧适度，主要还是为了降低实体经济融资的成本。"

李克强还表示，中国商业银行的资本充足率和居民储蓄率均比较高，令中国有能力抵御金融风险。

但他表示："不管市场发生怎样的波动，我们还是要坚定不移地发展多层次的资本市场，而且也可以通过市场化债转股的方式来逐步降低企业的杠杆率。"

李克强还补充说，中国将力争在今年开通深圳和香港股票市场互联互通的深港通机制。（编译：金桥）