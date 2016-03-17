奥巴马将对古巴展开历史性访问

哈通社阿斯塔纳3月17日电 据外媒报道，美国总统奥巴马14日表示，下周将访问古巴，这是美国总统近90年来历史性的一刻。奥巴马也重申，将为关闭美国位于古巴的关塔那摩拘留监狱停止努力。

据报道，奥巴马出席国务院举行的驻外使节团相关会议时作出上述表示。



奥巴马先赞扬国务卿克里去年在包括美国重新开放古巴大使馆、伊核协议、巴黎气候变化峰会协议等外交上的努力与贡献，他特别提到，美国位于哈瓦那的大使馆重新开放，有着历史性的意义。

奥巴马将于21、22日访问古巴，这是88年来美国总统再次造访古巴。奥巴马在任期尾声致力于美古融冰、关系解冻、恢复外交关系，留下总统任内的政治遗产。他强调，这一次，他的访问将没有战舰相伴。

1928年，时任美国总统的卡尔文 库利奇访问古巴，他当时是乘着军舰抵达哈瓦那。1948年，时任美国总统的杜鲁门则曾拜访位于关塔那摩湾美军基地里的拘留监狱。前总统卡特则曾在卸任后于2011年到访古巴。

美国共和党对美古复交和奥巴马即将历史性访问哈瓦那批评不断，尤其对奥巴马要关闭关塔那摩监狱的政策。共和党主导的国会已公开表示不同意，但奥巴马14日重申，他不会停止努力。

据报道，关塔那摩拘留监狱每年运作预算约4亿美元，长期遭美国和国际人权人士指责是破坏法制的例证，自9.11事件以来，美国开始在当地关押恐怖分子，目前仍关有约91人。

古巴方面一直反对美国在古巴设置军事基地，并要求美国归还非法占据的关塔那摩湾。