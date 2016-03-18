监控摄像拍下阿拉木图东南部山谷雪豹踪影（视频）

哈通社阿拉木图1月18日电 在"保护珍贵动物雪豹"活动框架下，阿拉木图市有关部门安装在伊利阿拉套山谷中的一架监控摄像日前拍下一段雪豹行走的影像。

据哈萨克斯坦地理学会消息，该架监控摄像安装于2015年12月。不到半年的时间，它拍下许多珍贵野生动物踪影。（编译：金桥）

