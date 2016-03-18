查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
14:49, 18 三月 2016 | GMT +6
监控摄像拍下阿拉木图东南部山谷雪豹踪影（视频）
None
哈通社阿拉木图1月18日电 在"保护珍贵动物雪豹"活动框架下，阿拉木图市有关部门安装在伊利阿拉套山谷中的一架监控摄像日前拍下一段雪豹行走的影像。
据哈萨克斯坦地理学会消息，该架监控摄像安装于2015年12月。不到半年的时间，它拍下许多珍贵野生动物踪影。（编译：金桥）
标签:
阿拉木图
社会
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!