宇航员在太空拍摄的地球家园

3月2日早上，美国国家航空航天局宇航员斯科特•凯利（Scott Kelly）返回地球，于哈萨克斯坦着陆。他在国际空间站上共停留了340天，打破了美国国家记录并成为在太空中停留时间最长的美国人。

在国际空间站停留的340天里，美国国家航空航天局宇航员斯科特•凯利(Scott Kelly)除了钻研科研实验外，也从他的视角捕捉了一幕幕地球的独特景观。

地球



斯特克•凯利在太空中经过芝加哥上方时，在推特上发了一条状态："早上好，#芝加哥！对即将到来的下一周来说，这就像是一个清晰的开始。#在太空中的一年。"



银河景观。除了拍照之外，凯利还和俄罗斯同事米哈伊尔•科尔尼延科（Mikhail Kornienko）为美国和俄罗斯航天机构展开了一系列研究。



斯科特•凯利的同事奥列格•科诺年科（Oleg Kononenko）拍下了纽约市的这张美丽照片。



从太空中看到的地球水面。



五彩斑斓，绿色、紫色、红色交错的极光。



从距离地球200英里的国际空间站上看到的极光。



在经过巴哈马上空时，斯科特•凯利拍下了一张航天飞船玻璃底部的照片，祝推特上的粉丝们早上好。



新西兰的一处火山。凯利所拍摄的海洋、山脉照片抓住了地球美丽的景观。



从空间站上看到的喜马拉雅山东北部的湖泊似乎是地球上最蓝的地方。

