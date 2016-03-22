奥巴马：美古虽有分歧 双方仍向前迈进

哈通社阿斯塔纳3月21日电 据BBC报道，正在古巴访问的美国总统奥巴马星期一（3月21日）同古巴总统劳尔•卡斯特罗举行了会谈，两人在会谈后举行了联合记者会。

两位领导人都表示，两国关系现在具有向前发展的动力，但双方仍然存在许多分歧。

劳尔•卡斯特罗批评了美国对古巴长期的经济封锁。

奥巴马表示自己看到了古巴政府在医疗卫生和教育等领域取得的成果，但是强调美国将继续为古巴的民主发声。

劳尔•卡斯特罗断然拒绝了古巴存在政治犯的指称，并且为古巴的人权纪录进行了辩护。

他说，"给我一个政治犯的名单，我会立即释放他们。"

"什么政治犯？告诉我名字。这个会议结束后给我一个政治犯的名单，如果有这些政治犯，他们今晚就会获释。"

他还说，"我们捍卫人权。在我们看来，公民、政治、经济、社会和文化权利是不可分割的，是相互依存的和普世的。"

劳尔•卡斯特罗说，"实际上，我们认为，如果一个政府不去保卫医疗、教育、社会保障、食品供应和发展的权利，那是不可思议的。"

奥巴马说，对古巴的贸易禁运将会全面撤销，但是他不能给出准确的时间。

他说，撤销禁运的理由是，"我们在过去50年里所做的不符合我们的利益，也不符合古巴人民的利益"。

自从1959年劳尔•卡斯特罗的哥哥菲德尔•卡斯特罗夺取政权之后，美国和古巴就陷入了长达数十年的严重对立。

美国切断了同古巴的外交关系，并且对古巴实施了贸易禁运。

但是，美国总统奥巴马同古巴当局进行了两年的秘密谈判，终于在2014年12月宣布实现两国关系正常化。

人们普遍认为，奥巴马是88年来首位访问古巴的美国在任总统，这次访问意义重大。

BBC在当地的记者说，仅仅在一年多以前，美国总统踏上古巴的土地还是一件难以想象的事情。

星期一早些时候，奥巴马向古巴独立英雄何塞•马蒂纪念碑献了花圈。