中国学者：马吉利斯选举是哈萨克斯坦稳定的象征与保障

哈通社北京3月22日电（记者萨德克•阿克加诺夫）多位中国学者对此次哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举做出了高度评价。

中国社会科学院上海合作组织研究中心秘书长孙壮志称，选举在哈萨克斯坦的政治生活中占有十分重要的地位。去年哈萨克斯坦成功举行了总统选举，而今年这次议会选举同样取得了圆满成功。这均证明了哈萨克斯坦公民对纳扎尔巴耶夫总统的政策充满了信心，并以实际行动表达了自己的支持。

"总之，此次选举可谓是哈萨克斯坦稳定的象征和保障，同时也向世人展现了哈萨克斯坦政治改革的决心。"他说。

孙壮志还表示，他对于纳扎尔巴耶夫总统正在实施的改革计划充满信心，相信哈萨克斯坦在今后的发展中必将取得更好的成绩。

华东师范大学国际关系与地区发展研究院院长冯绍雷教授表示，哈萨克斯坦成功的向世界展示了一个新的发展模式。

冯绍雷教授称，哈萨克斯坦主持的"阿斯塔纳俱乐部"已经成为了中亚乃至欧亚范围内实现共赢和发展的重要思想交流平台，哈萨克斯坦如今已是世界政治舞台上一个重要的力量。

他还表示，此次哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举取得了圆满成功，这一结果也将为哈萨克斯坦今后继续推进五大改革目标等措施，实现国家繁荣稳定发展，起到良好的效果。

中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员王宪举对此次议会选举中获得7%以上选票，进入议会的三个政党均做出了高度评价。

"我认为，哈萨克斯坦议会选举的成功举行，不仅是哈萨克斯坦人民的大事，也是周边所有国家的大事。77%以上的投票率，也显示除了哈萨克斯坦人民高度的政治参与热情和责任感。我相信，此次胜选并组建议会的三个政党，将为哈萨克斯坦的稳定和繁荣发挥自己的力量。"他说。

兰州大学中亚研究所所长杨恕认为，此次哈萨克斯坦议会选举中，选民表现出的高度参政热情，体现出了哈萨克斯坦公众对政府政策的信心。

他表示，相比中亚其他国家，哈萨克斯坦始终保持着稳定的发展态势。"期待这一届马吉利斯在中哈两国关系的进一步发展过程中，起到更加重要的作用。"他说。

中国国际问题研究院上合组织研究中心主任陈玉荣认为，新一届马吉利斯（议会下院）将进一步落实哈萨克斯坦此前已经开始实施的各项计划。

"我认为，此次哈萨克斯坦议会选举对国家今后的发展至关重要。新一届议会将为百步计划、五大改革目标和光明大道等一系列国家政策和计划的顺利实施，起到十分重要的作用。"



上海社会科学院上合组织研究中心副主任张健荣认为，哈萨克斯坦此次议会选举，恰逢全球性经济危机，哈萨克斯坦经济发展也同样面临着一些难题。

"我认为，要想克服这些困难，一个全新且有力的议会是非常必要的。全新的立法机关，必然将为百步计划和其他各类政策的有效落实提供保障。"他说。（编译：塔尔）