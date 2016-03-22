外媒：比利时连环爆炸 欧洲进入警戒

哈通社阿斯塔纳3月22日电 据BBC报道，比利时首相米歇尔周二（3月22日）在紧急安全会议上说，多人在当天早晨的针对布鲁塞尔的机场和地铁的三起爆炸袭击中伤亡。

当地时间早八点，在扎芬特姆（Zaventem）机场的出发站口发生两起爆炸；一小时后，在市中心的马尔比克（Maelbeek）地铁站又发生一起袭击。

这次袭击发生前的四天，比利时警方抓获去年巴黎枪击的头号逃犯萨拉赫•阿布德斯兰（Salah Abdeslam）。

比利时已将全国恐怖威胁警戒提升至最高级别。首相米歇尔也取消本周前往中国参加博鳌亚洲论坛的行程。

米歇尔称袭击事件是"盲目、暴力和懦弱"的行径，呼吁全国人民"保持冷静和团结"。

比利时的检察官说，机场发生的爆炸"可能是自杀式袭击"。

比利时电视台VRT最初报道说，13人在机场爆炸中身亡，至少有35人受重伤。



有报道说，地铁爆炸导致至少10人死亡，但没有得到官方确认。

比利时的新闻社说，在机场发生的两起爆炸前，听到枪声和阿拉伯语的高呼声。

布鲁塞尔停运了前往机场的火车，所有航班改道，"欧洲之星"火车也取消了布鲁塞尔的往返列车。

英国也加强警戒。主要的盖特威克机场和希思罗机场都提升警戒级别，英国外交部建议公民避免前往比利时人多地带。

英国首相卡梅伦将于周二下午召集国家安全紧急会议

法国也加强保安。总统奥朗的将举行内阁会议，商讨比利时爆炸后的应对措施。此外，荷兰机场也强化保安措施。