哈萨克排球美少女萨比娜日本之旅结束 返回阿拉木图排球队效力

哈通社阿斯塔纳3月23日电 据Tengrinews.kz消息，近日，哈萨克排球美少女萨比娜的日本之旅结束，并已返回阿拉木图排球队继续效力。

消息称，萨比娜去年秋季赴日本GSS Sunbeam俱乐部接受训练，之后加盟该队。目前，萨比娜在GSS Sunbeam俱乐部的合同期满，重新返回了其之前效力的阿拉木图排球队。

萨比娜在接受记者采访时说：”我顺利的完成了此次在日本的训练。当然，在最初的几周我遇到了一些问题，主要是对当地天气不太适应，但随后一切都很好。我没有在训练或比赛中受伤。我在GSS Sunbeam俱乐部进行了将近一年（11个月）的训练和比赛。今年2月，赛季结束后，我按照之前的计划，回到哈萨克斯坦，以及我之前效力的阿拉木图排球队。就像我此前所说的，我此次赴日本的首要目的是为了提升自身能力和积累经验。“

萨比娜还说："我非常喜欢自己效力的这支日本排球俱乐部，这只队伍非常专业，而且凝聚力很强。哈萨克斯坦排球与日本的差距确实还很大。我将继续与GSS Sunbeam俱乐部的队友及教练保持联系。“

当记者问及萨比娜是否会入选国家队时，她说：”我们的国家队实力很好，都是非常有经验的球员。如果问我是否会去那里（国家队），我想说，很少有人在我这个年龄进入国家队。但我会努力训练、比赛。我非常希望自己能去国家队，但可能不会在最近这两年。“

据悉，哈萨克斯坦排球运动员萨比娜•阿勒腾别科娃2014年在台湾参加亚洲青年女子（U19）排球锦标赛时，因出众的容貌受到媒体热捧，一夜走红网络。此后，萨比娜一直活跃于各类社交和体育活动。她目前是国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员，并且曾担任阿拉木图2022年冬季奥运会申奥代表团成员。（编译：塔布斯）