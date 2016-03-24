布鲁塞尔袭击：多人仍在深切治疗部留医

哈通社阿斯塔纳3月24日电 据BBC报道，周二比利时连环爆炸后，多人仍在深切治疗部留医。

比利时卫生部长布洛克（Maggie De Block）说，爆炸中有约300人受伤，其中61人危殆，并指死亡人数可能会上升。

早前检控人员确认，其中两名攻击者是一对兄弟，哈立德和卜拉欣•埃尔－巴克拉伊（Khalid & Brahim el-Bakraoui）。

其余两名攻击者的身份还未被确认。其中一名已身亡，另一名则在潜逃。

检方说，卜拉欣•埃尔－巴克拉伊在布鲁塞尔机场发动自杀式袭击，导致11人死亡。他的兄弟则在马尔贝克地铁站发动攻击，令20人死亡。

未经确认的消息指，另一名疑犯是被通缉的拉克哈维（Najim Laachraoui）。他可能与去年巴黎袭击有关。

所谓的"伊斯兰国"指它发动攻击。

欧盟的内政部长及司法部长周四在布鲁塞尔举行紧急会议，商讨爆炸案的对策。

布洛克在声明中指，袭击案的伤者来自40个国家，其中150名伤者在比利时的医院接受治疗。

不少人烧伤，而一些人的伤势与战伤类似，譬如说是由流弹而起的伤口。根据声明，死亡人数仍只是暂时性，可能会上升。

布洛克补充，其中四名伤者昏迷中，他们的身份还未确认，所以拖延认人过程。

比利时的国王与皇后周三前往机场与伤者见面。中午时，举国默哀一分钟。

联邦检控官雷德里克•范莱乌（Frédéric Van Leeuw）说，机场监控录像拍下的照片里，走在中间的就是卜拉欣•埃尔－巴克拉伊。

左面的男子相信在机场身亡。右面戴帽的男子可能已逃离现场。

范莱乌说，戴帽的男子遗下了一个袋子，袋子写着"最大的炸弹"。警察疏散客运大楼的人群后，部份炸弹爆炸，并未导致伤亡。

比利时及法国传媒报导，左面的男子是拉克哈维（Najim Laachraoui），不过报导未经证实。有分析指拉克哈维负责制造炸弹，法国传媒指他在巴黎的袭击中担任重要角色。

范莱乌说，一名计程车司机对警察说，他在斯哈尔贝克（Schaerbeek）区域接载三人。

周二，警方到单位搜索，找到15公斤爆炸物。

卜拉欣•埃尔－巴克拉伊（Brahim el-Bakraoui）在垃圾筒留下便条。他写道："我赶时间......他们到处寻找我。我不再安全。假如我自首的话，他们会把我关在狱中。"

范莱乌说，两兄弟是比利时公民，並有犯罪记录。警方通过DNA测试，确认他们身份。

联邦检控官雷德里克•范莱乌说，机场监控录像拍下的照片里，走在中间的就是卜拉欣·埃尔－巴克拉伊

比利时电视台RTBF引述警方消息指，哈立德•埃尔－巴克拉伊使用假名租住福雷区（Forest）的一个单位。上星期，警方在福雷区射杀一名持枪者。

警方在那里发现了去年11月13日巴黎袭击案重要疑犯萨拉赫（Salah Abdeslam）的指纹。

上周五，萨拉赫在警方突击搜查中被捕。

土耳其周三指，卜拉欣•埃尔－巴克拉伊去年六月在与叙利亚接壤的边界被扣留，并驱逐至荷兰。

土耳其总统雷杰普•埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）说比利时不理会土耳其发出的警告。

比利时司法部长吉恩斯（Koen Geens）说，他知道卜拉欣•埃尔－巴克拉伊在土耳其被驱逐，不过否认知道土耳其警告卜拉欣•埃尔－巴克拉伊可

能是恐怖份子。

比利时将恐怖袭击警告提升至最高级别，国际机场仍然关闭。