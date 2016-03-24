盘点各国领导人会面的尴尬瞬间（组图）

哈通社阿斯塔纳3月24日电 周一，美国总统奥巴马和古巴总统劳尔·卡斯特罗在古巴进行了历史性的会晤。

但结束时他们之间的握手却尴尬至极，场面就好像卡斯特罗想让奥巴马宣布自己赢了一场根本不愿赢的拳击比赛一样。

古巴总统卡斯特罗将奥巴马的手举过他自己的头顶，但奥巴马的手耷拉着，悬空在卡斯特罗的手中。

这一刻被称为"历史上最尴尬的握手"。

除此之外，历史上还有许多尴尬的领导人会晤场景：

2015年：美国国务卿克里差点和法国总统奥朗德法式热吻



"我此次出访法国，就是为了给巴黎一个拥抱。"在巴黎恐怖袭击发生后，美国国务卿在拜访法国总统的途中这样说道。从某种程度上来说，他确实这么做了。当克里抵达巴黎时，他上前拥抱法国总统，但当奥朗德想要给克里一个典型的法式贴面吻时，克里愣了一下，那一瞬间就好像两个男人即将法式热吻一样。

2006年：美国小布什总统给给德国总理默克尔捏肩

你可以听见布什说："放松点，Angie，这只是一次八国峰会罢了！呵呵呵！"在圣彼得堡2006年举行的峰会上，乔治·布什被拍到给德国总理默克尔捏肩。默克尔显然不是很享受，挥手阻止他。事件发生的5秒钟迅速红遍全网，有人还将这段视频和卢达·克里斯的《Get Back》，以及警察乐队的《Message in a bottle》两首歌曲做了混音版。

1992年：小布什吐在了日本首相宫泽喜一身上

小布什总统在与日本首相宫泽喜一的国务会晤中受到了肠胃感冒的困扰。根据《纽约时报》的报道，宫泽喜一抚摸布什的头部，直到他恢复元气，能够自己站起来。这算得上是两个世界领导人之间温馨的一幕，但话说回来，宫泽喜一的腿上肯定沾上了布什的呕吐物。

1975年：福特总统在奥地利摔下了空军一号的舷梯

我真的很喜欢福特总统摔倒后的反应。（这次摔倒为演员切维·切斯（Chevy Chase）在《周六夜现场》（Saturday Night Live）的著名模仿提供了很好的素材。）在摔下飞机后，他马上起身，向奥地利总理布鲁诺·克赖斯基（Bruno Kreisky）握手，就好像刚刚什么事情都没有发生一样。（来源：界面）