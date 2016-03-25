比利时警方逮捕六名涉案嫌疑人 法国挫败一起恐怖袭击企图

哈通社阿斯塔纳3月25日电 据路透社消息，比利时在调查布鲁塞尔自杀式炸弹袭击案时逮捕了六人。与此同时，法国当局称他们挫败了一起恐怖袭击企图，该袭击的策划已进入最后阶段。

比利时联邦检察官办公室周四表示，警察在搜查布鲁塞尔北部的斯哈尔贝克区（Schaerbeek）、西部的热特区（Jette）以及市中心的社区时，逮捕了上述六人。

周二发生的布鲁塞尔袭击案造成至少31人丧生，约270人受伤，这是比利时历史上最严重的恐怖袭击。

布鲁塞尔恐袭案加剧了世界各国对安全的担忧，并令人质疑欧洲各国对伊斯兰极端分子威胁所作出的应对。布鲁塞尔是欧盟和北约的总部所在地。

伊斯兰国宣称对布鲁塞尔的爆炸袭击负责，该组织亦对去年11月的巴黎恐怖袭击案宣称负责。

周四，法国当局在巴黎逮捕了一名法国男子，该男子被怀疑属于一个计划在法国发动袭击的恐怖网络。

法国内政部长Bernard Cazeneuve在电视讲话中表示，此次逮捕行动帮助挫败了一起针对法国的恐怖袭击企图，该袭击的策划已进入最后阶段。

Cazeneuve并称，被逮捕的男子被怀疑深度参与到此次袭击计划中。

上述男子被逮捕后，法国反恐部门DGSI周四晚对巴黎郊区Argenteuil的一栋公寓大楼进行了突击搜查。法国电视台ITele报导称，在这名男子的房子里发现了爆炸物。

Cazeneuve称："目前没有确切证据表明这一恐怖袭击企图与巴黎和布鲁塞尔的袭击有联系。"

来源：路透中文网