高盛：美联储加息时不必担心美元走强

哈通社阿斯塔纳3月25日电 美联储加息会导致美元走强，从而使美国面临通缩压力？华尔街投行高盛并不这么认为。

据彭博社23日报道，高盛集团周三发布报告称，与美联储决策者们的说法相反，美元对美联储的通胀目标几乎不会构成威胁。这对于美元多头来说是一个好消息，这些投资者正押注美国与欧洲及日本的货币政策分化以期望获利。

在考虑加息时机时，通胀是美联储官员争论的核心。目前美联储官员正试图在维持连续七年的近零利率之后将货币政策正常化。高盛分析师认为，如果美元走强不会导致美国进口价格大幅走低，进而造成通胀下行的压力，那么美联储在加息时将面对比市场预期更小的阻力。

高盛驻纽约的分析师扎克·潘德尔与埃拉德·帕什坦称："美元走强对美国进口价格的主要影响已经兑现......迄今为止的通胀数据似乎更显示美元走势对核心通胀影响不大。"

市场也似乎同意高盛的说法。本周早些时候，美国通胀保值债券(TIPS)与基准10年期美国国债的收益率差达到1.58个百分点，创出去年8月以来的最高水平。这暗示未来10年，美国平均通胀率为1.58%。上个月，美国通胀保值债券与基准10年期美国国债的收益率差为1.2个百分点。

彭博美元现汇指数显示，美元兑一篮子货币自2014年年中以来上涨了近20%。这一过程中，美国通胀没有显著的提高。美联储官员认为，美元的强劲走势对物价构成下行压力，并将此作为直到去年12月份才进行多年来首次加息的理由之一。

美联储主席耶伦在上周的政策会议结束后表示，美元走强可能继续使美国消费物价承压。美联储官员们将他们对今年通胀率的预期下调至1.2%，此前预计为1.6%。

不过，美国1月份通胀的表现远好于美联储官员的预期。官员们最看重的通胀指标--剔除食品和能源价格的核心个人消费支出价格指数(PCE)较上年同期上升1.7%，而美联储所设通胀目标为2%。

高盛的潘德尔与帕什坦在报告中称："尽管任何尚未兑现的美元升值传导效应仍可能给核心PCE带来下行风险，但光是这一因素似乎还不足以使通胀在未来两年走低。"

目前市场注意力将转向定于下周一公布的美国个人支出和收入数据。2月份PCE数据将一同公布，投资者将从中寻找有关美国通胀的进一步信息。

来源：界面