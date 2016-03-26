哈萨克斯坦首次向中国内陆出口大宗商品

哈通社阿斯塔纳3月26日电 据中新网消息，26日上午，装载有2000吨哈萨克斯坦油脂的"长安号"国际货运回程班列驶入中国西安国际港务区，标志着陕西与中亚地区铁路贸易首次实现"有往有来"。西安官方表示，这也是哈萨克斯坦首次向中国内陆地区出口大宗商品。

此次回程班列装载有中国陕西一家企业从哈萨克斯坦采购的1000吨菜籽油和1000吨葵花籽油，分别来自东哈州和北哈州。该班列于3月20日在多斯特克车站发车，并于同日抵达中国阿拉山口口岸进行了换装作业。

农业部副部长伊萨耶娃表示，哈萨克斯坦拥有丰富的农业资源，此次"长安号"首趟回货班列抵达西安，对于哈萨克斯坦的商品进入中国市场具有重要意义。



中亚班列"长安号"自2013年11月首发，开行频次不断增加、运输品种不断丰富，为中国和中亚地区架起了经济合作的桥梁，开辟了贸易顺畅的通道。



图为西安新筑车站举行了接车仪式。

截至目前，"长安号"共开行162班，其中2015年开行95班。班列已经实现了从运营初期的每月1班到现在每周2至3班的常态化运营。累计运 输货物总重达28.2万吨，出口总值约2.9亿美元，货物品类涵盖工业原材料、机械设备、工业零配件、建材、食品、轻工产品等六大类、共计206个品种，

货物目的地遍布哈萨克斯坦等中亚5国的44个城市和站点。