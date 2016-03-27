中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:01, 27 三月 2016 | GMT +6

    “干涸大地”让人深思（图）

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月27日电 近日，路透社在其官网发布一组名为“干涸大地”的照片，其中世界各地水危机现状一目了然，让人深思。

    null
    此照片由摄影师Rogan Ward拍摄于2016年1月20日，南非Ulundi，一名女子在干涸的河里取水。
    null
    此照片由路透社摄影师Bruno Kelly拍摄于2015年10月15日，巴西玛瑙斯市，一艘船停放在内格罗河河床上。
    null
    此照片由摄影师Oswaldo Rivas拍摄于2016年2月29日，尼加拉瓜Tisma Lagoon，一匹马站在干涸的河里。
    null
    此照片由摄影师David Ryder拍摄于2015年9月14日，美国加州密德尔顿，一名男子的房子被山火烧毁。
    null
    此照片由摄影师Enrique de la Osa拍摄于2015年8月18日，古巴比那尔德里奥省，一个水库边上的水位测量杆。
    null
    此照片由摄影师Jitendra Prakash拍摄于2016年3月4日，印度阿拉哈巴德，一名男子在恒河岸边拎着两桶水。
    null
    此照片由摄影师David Mercado拍摄于2016年1月8日，玻利维亚Orinoca，一名农民查看干涸的水坑。
    null
    此照片由摄影师Rick Wilking拍摄于2015年5月26日，美国鲍威尔湖(Lake Powell)是蜿蜒在美国亚利桑那州和犹他州之间的天然水库，也是西部水危机的最典型代表。鲍威尔湖十多年来由于过度开发和干旱，水位线不断降低。
    null
    此照片由摄影师Bruno Kelly拍摄于2015年10月27日，巴西马纳卡普鲁，一条鳄鱼趴在索利默伊斯(Solimoes)河底的水坑旁。
    null
    此照片由摄影师Nacho Doce拍摄于2015年2月12日，巴西圣保罗附近，一个孩子牵着马站在干裂的土地上。
    null
    此照片由摄影师David Gray拍摄于2015年11月12日，澳大利亚阿德莱德，受干旱影响的农田俯瞰图。
    null
    此照片由摄影师Rogan Ward拍摄于2016年2月25日，南非德班东北部，干涸的圣露西亚湖(Lake St Lucia)。
    null
    此照片由摄影师Philimon Bulawayo拍摄于2016年1月21日，津巴布韦马斯温戈，一只驴子因干旱死亡。
    null
    此照片由摄影师Bruno Kelly拍摄于2015年10月26日，巴西玛瑙斯市，一个男孩在河床上奔跑。

    标签:
    国际 社会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!