土库曼斯坦全国军队接受突击检查

哈通社阿斯塔纳3月27日电 据新华社消息，土库曼斯坦总统兼武装力量最高统帅别尔德穆哈梅多夫日前命令全国军队进入战备状态，接受突击检查。

据土库曼斯坦通讯社27日报道，别尔德穆哈梅多夫通过视频连线，命令国防部长兼国家安全委员会秘书别尔季耶夫进一步提高武装力量和诸兵种的战斗素养，检查全国军队的战斗准备状态。

根据命令，２６日凌晨，值班人员宣布全体官兵进入战备状态，各军兵种司令及时报告相关情况，国防部完成实弹战术演习的具体任务。

土库曼斯坦军事机构、警察和其他执法机构与陆军、空军、防空军和海军官兵相互协调，接受突击检查。军队现有的飞机、直升机、无人机、军舰等军事装备全部解封，参与这次军事行动。军人紧急集合，分配给单兵装备、武器和弹药。

别尔德穆哈梅多夫强调，本次行动的目的是加强国家的防御能力，确保国界线的不可侵犯，为社会经济发展创造有利条件。

土库曼斯坦和阿富汗拥有７００多公里的共同边界线。外国媒体多次报道塔利班和恐怖分子在靠近边界线的阿富汗一侧猖獗活动。分析人士认为，土库曼斯坦加强军事准备，是为了防止土阿边境出现乱局。