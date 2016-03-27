中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:22, 27 三月 2016 | GMT +6

    穆迪称英国若退欧 评级或被下调

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月27日电 据BBC消息，穆迪周二表示，如果英国6月公投选择退出欧盟，将面临"明显的下行风险"，并再次警告称这可能导致英国债信评级更容易被下调。

    穆迪目前对英国的债信评级为较AAA低一个级距，评级展望为稳定。但穆迪称，如果英国退出欧盟，则可能导致评级展望变成负面。

    "这是因为我们认为，英国退欧可能导致不确定性上升，而且随着英国经济增长在中期内小幅走软，这种不确定性可能加强，"穆迪在致投资者的报告中说。



    "但是，这一评估面临明显的下行风险，尤其是新的安排对贸易和资本流动造成严重破坏的情况下，"穆迪补充称。

    Oxford Economics预计，英国若退欧，其经济增长将减弱，但损害程度将取决于其与欧盟之间的裂痕有多大。

    如果英国能继续良好地进入欧盟市场，降低税收和监管--这也是很多希望退欧的人支持的目标--并且不会减少来自欧盟的移民数量，那么到2030年时，退欧与留在欧盟相比，经济规模将小不到1%。

    穆迪称，英国银行和保险业者受到的影响将有限，除非它们面临在欧盟经营业务的障碍。

    穆迪表示，退欧短期内对英国企业带来的最大风险在于，英国与欧盟之间在贸易关系、行业监管和劳动力流动性方面随之出现的不确定性。英国脱欧导致持久的不确定性，将对英国汽车、食品饮料和服务行业的信用评级带来负面影响。

    从较长时间而言，如果英国脱欧明显损及贸易、投资或劳工成本，那么评级调整可能更加坚决。

    来源：BBC中文网

    标签:
    国际 政治 黄金储备 欧盟
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!