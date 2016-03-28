特朗普称将对日韩发展核武持开放立场

唐纳德•特朗普(Donald Trump)表示，他会对日本和韩国开发核武器以威慑朝鲜的构想抱有开放心态，并会考虑从这两个美国的盟国撤军--除非它们在更大程度上为自己的国防买单。

特朗普在接受《纽约时报》(New York Times)采访时表示，允许日本和韩国发展核武库将减轻美国的压力，以免每次朝鲜采取挑衅行动时，美国都得驰援日韩两国。他警告称，华盛顿方面不能继续在每当朝鲜"抬头"的时候都响应协防请求。

"到了某个时间点，我们将再也不能这么做了。嗯，那是不是意味着核选项？它可能意味着核选项，"这位共和党总统候选人提名领跑者表示。

许多专家担心，日本和韩国发展核武器会引发东亚核军备竞赛，那将是非常危险的，尤其是考虑到北京和东京之间的紧张关系。但特朗普表示，美国"当不了世界警察"，并提出，如果美国在他所称的"软弱"道路上走下去，东京和首尔反正会向着发展核武的方向前进。

"我会不会在朝鲜拥有核武的情况下，宁愿让近邻的日本也拥有核武？那很可能是更有利的局面，"特朗普表示。他随即补充说，"如果日本拥有那样的核威慑，我不肯定那对我们会是一件坏事"。

日本政府没有立即对特朗普的言论作出反应。但大阪府知事松井一郎(Ichiro Matsui)表示，日本应当为特朗普当选总统的可能性做好准备。

"日本政界人士应该为特朗普成为总统的可能性做准备。政界人士有责任为所有可能发生的情况做好准备。"

尽管特朗普表示，美国应该采取更多行动打击恐怖主义，但他采取了共和党总统候选人领跑者多年来最为孤立主义的立场之一。但在接受《纽约时报》采访时，他驳斥了这个说法，称自己"不是孤立主义者，而是信奉‘美国第一'"。

外交政策专家和其他总统候选人上周曾批评特朗普的提议；他在比利时遭遇恐袭的前一天提议美国缩减其在北约(Nato)的角色；北约是一个有28个成员国的军事同盟，自第二次世界大战以来构成跨大西洋安全关系的基石。

特朗普在竞选期间呼吁日本等美国盟友加大为各自国防买单的力度。尽管多数美国专家同意，其他国家--尤其是欧洲国家--应该提高它们的国防预算，但特朗普更进一步。在被问及他是否会考虑从日本和韩国撤军--除非它们支付更多时，他说"是的"。

"我不会乐于那么做，但我会愿意走出这一步，"这名纽约商人表示，"我们承受不起为这一切损失巨额资金的代价......而我的感觉是，他们会显著加大贡献力度。"

突显很难看懂特朗普所信奉的外交政策学说的一点是，他似乎在南中国海采取更为干涉主义的立场；中国在那里的争议海域建造人工岛和军民两用设施，加剧了紧张局势。在被问及他是否会考虑声索南中国海的一部分岛屿或岛礁时，他的回答是"也许"，随即补充说，美国有其它杠杆可以利用，包括"对中国的巨大经济力量"。

来源：英国《金融时报》