哈萨克斯坦食品热销中国西安

哈通社北京3月28日电（记者萨德克•阿克加诺夫）哈萨克斯坦Almaty product公司产品日前远销中国陕西省西安市。

据悉，这批产品是通过与中国爱菊集团的相关销售渠道，得以进入中国市场的。

正在对中国进行工作访问的哈萨克斯坦农业部部长古莉米拉•伊萨耶娃，近日也造访了正在营业中的哈国产品销售店面。

"店里专门为哈萨克斯坦产品标注了‘哈萨克斯坦制造'字样标识，出售的都是清真和绿色的产品。优质、绿色、健康，是哈萨克斯坦产品最大的特色。"伊萨耶娃称。

另据"阿塔梅肯"哈萨克斯坦企业家协会主席顾问穆哈梅迪耶夫称，首批进入中国市场的哈萨克斯坦食品，在线上线下两个渠道都得到热卖，销量可观。有鉴于此，哈国企业正计划扩大销售额，向中国出口更多的商品。

去年6月中旬，哈萨克斯坦企业同中国爱菊集团初步达成合作意向，核心内容是借助”一带一路“和”光明大道“相对接的有利时机，利用哈萨克斯坦优质的产业资源和货运专列"长安号"的便利条件，向中国出口哈萨克斯坦优质的食用油原材料和绿色食品。

中国爱菊集团还计划在北哈州投资1500万美元，建设年产量16万吨的食用油生产企业。

据悉，爱菊集团在哈投资意向总额超过6000万美元。（编译：塔尔）





