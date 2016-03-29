老卡斯特罗：听奥巴马言论心脏病会突发

哈通社阿斯塔纳3月29日电 据BBC报道,古巴前任领导人菲德尔•卡斯特罗打破沉默，在古巴共产党中央委员会机关报《格拉玛报》发表公开信，声讨日前美国总统奥巴马访问古巴。

十年前把权力移交给自己的弟弟劳尔•卡斯特罗的这位前古巴领导人在信中说，古巴不需要来自"帝国主义"的任何礼物。

他形容奥巴马在访问期间充满和解的言辞是"糖衣炮弹"，并警告说这些言论会让古巴人民突发心脏病。

美国总统奥巴马在访问期间曾称，该是到了在美洲大陆埋葬冷战残余的时候了。

他在这封1500字的信中，还特别提到1961年发生的"猪湾事件"。在那次事件里，逃亡到美国的古巴人组成武装力量，在美国中央情报局的资助下试图夺取古巴政权。

尽管如此，这位89岁的古巴前领导人也"窃以为"奥巴马"承认了古巴政权，并没有在这个问题上节外生枝"。

在访问古巴期间，美国总统奥巴马在哈瓦那大剧院发表史无前例的电视演讲，号召古瓦能"面向未来"。

他对古巴现任领导人劳尔•卡斯特罗说，他没必要惧怕来自美国的威胁，也不必惧怕"来自古巴人民的呼声"。

他在电视演讲中还呼吁美国解除针对古巴长达54年的贸易制裁。他的这一表态在现场受到热烈欢迎。

贸易制裁一直以来都是美国与古巴关系的主要症结之一，但只有美国国会才有权决定是否取消制裁。

自古巴1959年发生共产党革命后，奥巴马是访问古巴的第一位美国总统。