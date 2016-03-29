乌拉尔女子打美容针致死 系莫斯科医师所为

哈通社阿斯塔纳3月29日电 据NUR.KZ消息，现代女性爱扮靓、会保养，在花费不菲的护肤品、营养品之外，定期做美容也是她们舍得挥洒金钱的美丽花销，除了磁频、激光等具美容功效的机器美容外，不少哈萨克斯坦女性为使自己更加美丽，冒风险选择注射药物、打美容针。不过28日，乌拉尔一女子因打美容针却不幸丧命。

消息称，28日，西哈州乌拉尔市一39岁的女子在该市"东方之星"美容院注射美容针后，口吐白沫、全身抽搐，倒地死亡，美容针成"夺命针"。

据悉，死者系西哈州政府国内收入局局长之妻。该美容院美容师介绍，该名女子在接受了来自莫斯科一医师的美容针后，浑身抽筋、口吐白沫，当场倒地。在注射前，医师还判定病人对药物是否过敏。事件发生后，美容院立即叫急救车，当急救人员赶到现场时，发现女子已经死亡。

美容院另一美容师说，"东方之星"从未给客户打过美容针，但是，死者与该店老板私交不错，老板在死者的再三请求下，便同意来自莫斯科的医师为她注射美容针。但有市民反映，3月26日至28日，手机微信曾收到有来自莫斯科的医师将在该店为市民做美容护理的小广告。

目前，乌拉尔市执法部门和卫生管理部门已介入调查。（编译：金桥）



图为来自莫斯科的医师（右）