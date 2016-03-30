路透社：俄军尽管从叙利亚部分撤出 运往叙利亚的货物仍多于运出

哈通社阿斯塔纳3月30日电 据路透社报道，当俄罗斯总统普京3月14日宣布从叙利亚撤出大部分俄罗斯军队时，外界预期俄罗斯海军破冰船Yauza将回到其北冰洋的港口。

可三天后Yauza离开俄罗斯黑海港口新罗西斯克前往俄罗斯在叙利亚塔尔图斯的海军设施。Yauza是绰号为"叙利亚快递"的俄罗斯运输船中的一艘。

Yauza装载的货物很沉，其吃水线几乎都看不见。



路透的分析表明，Yauza的行动和其他俄罗斯船只在普京宣布从叙利亚部分撤出后两周内的动作暗示，俄罗斯在此期间向叙利亚运输的装备和物资可能比撤回的更多。



尽管对这些行动的了解并不全面，但也暗示俄罗斯正在积极维持其在叙利亚的军事基础设施并支持叙利亚军队，从而确保在有必要的情况下能迅速地再次增兵。



俄罗斯在Hmeymim拥有一个空军基地，在塔尔图斯有一个海军设施。普京曾表示俄罗斯将继续保留这两个基地，需要保护好它们。



"既然主要的军事力量实际上仍在那里，没有理由减少补给，"莫斯科CAST军事智库的高级研究员Mikhail Barabanov说道。"向叙利亚军队提供的补给仍很多。"