叙总统称该国和伊拉克的恐怖主义受到中东和西方部分国家支持

哈通社阿斯塔纳3月30日电 据俄罗斯卫星新闻网消息，叙利亚总统阿萨德在接受"卫星"新闻通讯社采访中表示，该国和伊拉克的恐怖主义从土耳其、沙特以及包括法国和英国在内的一系列欧洲国家获得直接支持。

阿萨德说： "当然，关于那些流亡者或国内流离失所者数量的准确数字是不存在的。我们只可以引用大致数字，因为有的人在叙国内迁移，但他们没有作为国内流离失所者登记。这类人前往他们亲戚所在的叙利亚农村，并登记在当地的居留家庭中。为了寻求安全，这些人中有大部分试图离开恐怖分子控制的地区，前往政府控制的地区。然而，我不认为，问题在于具体数字。问题在于，直到现在，许多国家仍然没有认真解决叙利亚难民问题。这些国家处理移民问题，好像问题只涉及表面似的。他们希望在某些欧洲国家接受难民，向他们提供容身之所和帮助，或许，他们也向叙国内流离失所者提供某些帮助。所有这一切都不是现有问题的解决办法。"

他补充道："恐怖主义是真正的问题。我们应该在国际层面上打击它，因为恐怖主义不仅关系到叙利亚。在伊拉克也有恐怖主义。它们直接受到土耳其的支持，也直接受到沙特阿拉伯王室和一些欧洲国家，尤其是法国和英国的支持。至于其他国家，他们则在一旁观望。他们并未就此问题进行认真工作。我认为，在此方面的问题比数字本身的问题更大。"

来源：俄罗斯卫星中文网