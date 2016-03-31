美国拟在东欧增加军事力量以应对俄罗斯

哈通社阿斯塔纳3月31日电 据BBC报道，美国军方表示，为应对咄咄逼人的俄罗斯，美国将加强在东欧的军事部署。

从明年开始，美军将在东欧部署三个满员配置的战斗旅部队。

BBC外交事务记者说，这是自从俄罗斯在乌克兰的行动导致局势紧张以来，美军对北约做出的最重要增援。

美国国防部在上个月宣布，美国计划在2017年把用于欧洲的防卫开支翻两番。

美国欧洲司令部司令布里德洛夫上将（Gen Philip Breedlove）说，新计划显示出美国坚强而平衡的布局，以面对俄罗斯在东欧和其他地方咄咄逼人的姿态，为美国的盟友和伙伴提供保障。

他说，"我们的盟友将会看到更强大的能力，将会在他们的国家看到更为频繁出现的有更现代化装备的装甲旅。"

每个战斗旅有4500人，配备有战车和其他装备。

按照计划，每个战斗旅将在地区内巡回部署，9个月后换防。

美国负责国防事务的副国务卿沃克（Robert Work）对媒体表示，如果发生什么状况，将有一个师的兵力参与作战。

英国国防大臣哈蒙德星期三（3月30日）对路透社发表谈话说，乌克兰局势在过去几个月出现倒退，破坏停火的暴力事件越来越多。

但是，俄罗斯指责北约利用乌克兰局势作为向俄罗斯边境逼近的借口。