习近平指美在韩部署萨德系统损人不利己

哈通社阿斯塔纳4月1日电 据BBC报道，中国外交部副部长郑泽光周四（31日）表示，中国国家主席习近平在华盛顿与美国总统奥巴马的双边会谈时称，美国在韩国部署萨德反导弹系统损人不利己。

郑泽光对中美双边会谈后召开记者会，他表示，在中美领导人谈到朝鲜半岛核问题时，习近平重申中方"坚决反对"美国在韩国部署萨德反导弹系统，"因为这样的部署将会损害中国国家安全的利益，也会损害地区的战略平衡，损人不利己。所以我们敦促美方，不要推进在韩国部署这样的系统。"



自今年年初朝鲜进行第四次核试验并试射导弹后，美国指其盟友韩国和在韩国部署的美军受到朝鲜威胁，因此和韩国展开磋商，商讨在韩国部署萨德反导弹系统。



中方多次对美方推动在韩国部署萨德反导弹系统表示反对，指其雷达波段覆盖中国大片领土，危害中国国家安全。但美方指，萨德是针对朝鲜的防御性系统，并不危害中国利益，而面对朝鲜威胁，美方别无选择。



郑泽光指中方反对朝鲜发展核武器，致力于通过和平方式实现半岛无核化。他说，"半岛不能生战、生乱"，联合国安理会有关制裁朝鲜的决议应该得到全面、完整落实，同时中方希望把半岛核问题早日拉回到对话谈判的轨道上。



在谈到亚太地区的另一个热点南海问题时，郑泽光指习近平对奥巴马表示，希望"美方在有关主权和领土争议上不持立场的承诺，为维护南海地区和平稳定发挥建设性的作用。"



美国此前承认自己并非南海争议的当事国，美国对南海诸岛没有主权主张。美国白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）在周四稍早前指东盟各国对南海岛礁的主权主张有冲突，呼吁各国避免将岛礁"军事化"，在国际法框架下和平解决纷争。



与此同时，美国军方通过"自由航行"行动，驶进中方声称具有主权的岛礁的临近水域，挑战中方的主权主张。



"非当事国应该尊重直接当事国通过协商谈判寻求和平解决有关争议的这种权力和做法，而不应该卷入其中，那样会使南海问题更加复杂化。"郑泽光说，"回过头来，也不符合这些非当事国的利益。



郑泽光指习近平和奥巴马都认为，亚太地区是中美利益交融最集中的地区，两国应该积极互动，加强合作，共同维护亚太的和平与稳定。