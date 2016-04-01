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    19:55, 01 四月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦男子拳击队第二次赢得所有级别奥运资格

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    哈通社阿斯塔纳4月1日电 据哈萨克斯坦拳击协会消息，在中国河北迁安市举行的2016里约奥运会拳击项目亚洲、大洋洲资格赛今日（1日）进入第8个比赛日。哈萨克斯坦男子拳击队史上第二次赢得拳击项目全部10个级别的奥运参赛资格。

    据国家奥林匹克委员会消息，1996年哈萨克斯坦共和国第一次参加夏季奥运会，并派8个级别男子拳手参加亚特兰大奥运会。2000年，共有7名男拳击手参加了墨尔本奥运会。2004年雅典奥运会，哈萨克斯坦男子拳击队共赢得了8个级别的参赛资格。2008年北京奥运会，哈萨克斯坦男子拳击队赢得了所有级别的参赛资格。2012年伦敦奥运会，9名男子拳手参加了比赛。

    今年，哈萨克斯坦男子拳击队再次赢得拳击项目10个级别的奥运参赛资格。

    2016年里约奥运会我国男子拳击项目参赛选手名单：

    49公斤级--布尔詹•扎克珀夫

    52公斤级--沃勒加斯•赛特巴耶夫

    56公斤级-- 海拉特•叶拉力耶夫

    60公斤级-- 别热克•阿布德拉赫曼诺夫

    64公斤级-- 阿布莱汗•居斯波夫

    69公斤级--达尼尔•叶琉斯诺夫

    75公斤级-- 贾尼别克•阿里木汗吾勒

    81公斤级--阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫

    91公斤级--瓦西里•列维特

    +91公斤级--伊万•德奇科

    据悉，参加本次资格赛的我国女子拳击队三名选手中唯有达丽哈•沙克伊莫娃（75公斤级）赢得了里约奥运会的参赛资格。

    5月19日至27日，在阿斯塔纳举行的世界女子拳击赛中我国52公斤级世界冠军娜孜姆•柯赛拜和60公斤级选手娜孜姆•伊姗诺娃将再度争取里约奥运会的参赛资格。（编译：小穆）












     

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