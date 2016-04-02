核安全峰会闭幕 奥巴马晒峰会成果

哈通社阿斯塔纳4月2日电 据美国媒体报道，第四届核安全峰会4月1日（星期五）在华盛顿闭幕。会议发表的联合公报表示，历届核安全峰会提高了对核与放射性恐怖主义威胁的认知，并推动了核安全领域的很多具体、有意义和持久的改善，并加强了各个层面的核安全架构。奥巴马总统在峰会结束后举行的记者会上列出了会议所取得的成果。

持续了两天的第四届核安全峰会在星期五结束时发表了一份联合公报。公报说，核与放射性恐怖主义威胁是对国际安全构成的最大的挑战之一，而且这一威胁正在不断演变。从2010年开始的核安全峰会增加了对这一危险的认知，并推动了核安全方面很多具体的、有意义的、持久的改善。公报说，这些峰会还加强了国家、地区以及国际层面的核安全架构，包括有关核安全的国际法律文件得到更为广泛的批准与实施。



与会国重申对核裁军、核不扩散以及和平使用核能这些共同目标的承诺，重申加强核安全的措施不会妨碍主权国家对核能的开发与和平利用。他们



还重申各国有根本的责任，根据各自的义务，在任何时候确保他们所控制的所有包括核武材料在内的核与其他放射性材料以及核设施的安全。



公报说，在防止非政府行为者获得核与其他放射性材料方面还有更多的工作要做。他们致力于通过减少核恐怖主义威胁以及加强核安全来营造一个



和平与稳定的国际环境，并承诺继续使核安全作为一个持久的优先考虑。



峰会公报还重申了国际原子能机构在加强国际核安全架构与制定国际指导原则方面所发挥的核心作用，以及在协调国际组织的核安全活动与倡议与支持主权国家履行其核安全责任方面所发挥的领导作用。他们欢迎并支持该机构召集例行的高级别国际会议，以维持核安全的政治势头并继续提高所有利益相关方对核安全的认知。



公报还表示，峰会参与国寻求维持支持核安全峰会进程的政府官员和专家的国际网络，并鼓励核工业和公民社会对核安全的继续参与。



为了确保加强各个层面的核安全的政治势头，这次峰会还制定了一系列基于自愿实行原则的行动计划。



峰会参与者确认过去三次峰会所发表的公报以及2010年峰会工作计划将继续指导他们今后的努力。



美国总统奥巴马在峰会后举行了持续半个多小时的记者会，列举了过去六年核安全峰会在加强核安全、减少核恐怖主义威胁上所取得的具体成果。



他说："通过共同的努力，我们从世界上的核设施里清除了最危险的材料。加上日本今天做出的宣布，我们清除或是保障了30个国家50多个核设施里的高浓铀和钚，总共达到3.8吨，足以制造150多枚核武器。这些材料将永远不会落入恐怖分子的手上。"



奥巴马说，14个国家和台湾现在完全清理掉了他们的高浓铀和钚。整个南美洲也没有这些危险的核材料了。当波兰今年完成这个清除工作后，整个中欧将没有这些核材料了。如果印尼今年完成这个清理工作，那么整个东南亚也将没有这些材料。他说，这是一个了不起的成就。



他说："与俄罗斯一道，我们己经清除了俄罗斯可以制造2万枚核武器的高浓铀。我们现在美国将它们转换成电力。"



奥巴马还表示，因为这些核安全峰会，参加这一进程的50多个国家都加强了他们的核设施以及储存地的安全。



奥巴马提到的成就还包括促进核安全与培训中心的设立、就加强核设施抵抗网络袭击的防御能力、打击国际走私的国际努力、美国与伙伴国在300多个边境口岸安装放射性材料检测仪以及有关核安全的国际条约与伙伴关系的加强。



不过他也表示，确保核安全的工作还远没有结束，这个世界上还有很多核材料需要加以保障。但是他呼吁国际社会共同努力，逐步向一个他所希望看到的没有核武器的世界迈进。