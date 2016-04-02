哈萨克斯坦和日本发表关于促进《全面禁止核试验条约》生效联合声明

哈通社华盛顿4月2日电 据总统府新闻局消息，当地时间4月1日，第四届核安全峰会在美国华盛顿举行，期间哈萨克斯坦和日本就促进《全面禁止核试验条约》生效发表联合声明。

联合声明中，哈日两国重申了各自在创建无核世界理念上的坚定立场。















哈萨克斯坦共和国与日本



关于促进《全面禁止核试验条约》生效联合声明



（华盛顿 2016年4月1日）



1. 美国华盛顿举行的第四届核安全峰会之际，哈日两国坚定创建无核世界的立场，并一致认为这是21世纪人类最首要任务。



2. 纪念《全面禁止核试验条约》开放签署20周年、塞梅核试验场关闭25周年，我们重申无核世界的坚定立场和不使用核武器的决心，并为促进《全面禁止核试验条约》的完全生效继续努力。



3. 目前，有183个国家签署了《全面禁止核试验条约》，其中164个国家已批准并正式生效该条约。对此我们给予支持并提倡未批准条约的签署国家和未签署国家，批准生效和签署《全面禁止核试验条约》。为了《全面禁止核试验条约》的生效，我们号召条约附件 2 所列 44 个国家中还未正式批准条约的8个签署国家尽早批准生效《全面禁止核试验条约》。



4. 在等待《全面禁止核试验条约》生效的同时，我们号召全球国家持续遵守对促进塞梅核试验场关闭造成有力影响的停止核试验倡议。



5. 与此同时，我们严厉谴责朝鲜违反国际条约在2006年、2009年、2013年和2016年进行的核试验，并号召朝鲜放弃核试验。我们提倡朝鲜全面实施2016年3月2日通过的联合国安全理事会第2270号决议和2015年9月19日发表的六方朝核问题会谈联合声明规定的任务。



6. 鉴于全面禁止核试验条约组织筹备委员会所属的核安全监控系统成功侦测到朝鲜在2016年1月6日的反常行动，我们对核安全监控系统卓有成效的工作表示满意，并重申支持核安全监控系统的立场。（编译：小穆，审稿：塔尔）