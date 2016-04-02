分析人士：特朗普孤立主义将摧毁

共和党总统竞选领跑人特朗普说，他认为二战后制定的包括《日内瓦公约》在内的国际联盟框架让美国受到了不公正的待遇，他说这使美国军队"恐惧"战争。特朗普誓言如果他在11月当选美国总统，要做出巨大改变。分析人士托马斯•莱特(Thomas Wright)和其他专家指出，特朗普的想法对于美国的外交政策来说将意味着"革命"。

亿万富翁唐纳德•特朗普已经颠覆了共和党的总统竞选，现在他要颠覆的则是美国的外交政策。特朗普说，美国是一个基础设施摇摇欲坠的国家，不再有能力充当世界警察。在最近一次CNN主办的市民大会上，他对北约的作用提出质疑。



他说："让我告诉你，北约已经过时。它已经有67年了，或是60多年。这个组织，很多国家，针对的不是恐怖主义。北约针对的是已经不复存在的苏联。北约必须要重组或是改善。"



国际政策专家托马斯•莱特认为，特朗普针对北约的评论，以及美国为日韩两国安全"付出太多"的评论并不是随口之言，而是体现了他长期以来的看法。



莱特说："他对美国在亚洲、欧洲和中东的联盟有很大意见。他对美国近几十年来参与的所有贸易协议和不同类型的经济接触都有很大的意见。他正在寻求与独裁政权建立更紧密的联系，比如普京的俄罗斯。所以这对美国外交政策来说将会真的意味着革命。"



特朗普说，他的外交政策顾问班子由共和党参议员杰夫•赛辛斯(Jeff Sessions)带领，但是迟迟不公布整个小组的名单。莱特说，这其中的原因很简单： "那就是共和党外交政策的建制派并不认同特朗普。他们很震惊，并且反对特朗普的提议，因此他们不想与他合作，所以特朗普发现招兵买马很难，因为存在这个合理的分歧。"



莱特指出，如果特朗普当选，他的孤立主义观点将摧毁世界稳定的一块基石，那就是美国的领导作用。（来源：美国媒体）