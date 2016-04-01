俄罗斯呼吁阿塞拜疆亚美尼亚停火

哈通社阿斯塔纳4月3日电 据外媒消息，阿塞拜疆和亚美尼亚在有争议的高加索地区的納戈爾諾-卡拉巴赫地区发生武装冲突，造成数十人死亡。

亚美尼亚说，18名亚美尼亚裔士兵在战斗中死亡，这是该地区过去20年以来最严重的冲突。

阿塞拜疆说，有12名士兵死亡，还有未经证实的报道说双方都有平民伤亡。



1994年战争结束以后，納戈爾諾-卡拉巴赫地区一直由亚美尼亚裔分离分子控制。



向亚美尼亚和阿塞拜疆两国都出售武器的俄罗斯要求立即停火，呼吁双方克制。



阿塞拜疆说，他们部队是先遭受到大型炮火攻击的，随后部队占领了两个具有战略地位的山头和一个村庄。



亚美尼亚政府则表示，阿塞拜疆用坦克、大炮和直升机发动"猛烈攻击"。



俄罗斯国际文传电讯社说，俄罗斯国防部长绍伊古已经电话联络亚美尼亚以及阿塞拜疆两国外长，试图缓解局势。



亚美尼亚和阿塞拜疆两国自1980年代末起开始有零星战斗，直到苏联解体后，在1991年爆发全面战争。



1994年两国停火，战争期间有大约30,000人死亡。



納戈爾諾-卡拉巴赫地区位于阿塞拜疆领土之内，但是由亚美尼亚裔人控制，军事和财政方面由亚美尼亚支持。