日本科学家利用动物干细胞培育出皮肤细胞

哈通社阿斯塔纳4月3日电 据英国广播公司4月1日报道，日本科学家利用老鼠干细胞，培育生理功能健全的皮肤细胞。它不但拥有外分泌腺和毛孔，甚至长出毛发。

报道称，实验所用的干细胞是从老鼠牙龈细胞培育而来的。科学家表示，这项技术有望在5到10年后在人类身上实现。



科研人员希望，这项技术最终能够惠及烧伤患者，用患者自身的细胞培育干细胞，再移植回患者身上，取代烧伤的皮肤。另外，这项技术能培育皮肤样本，制药和化妆品企业可以直接在样本上做实验，不再需要活体动物，降低道德风险。



据悉，来自日本神户、东京等多地的科学家携手实现这一突破，有关研究已经在学术期刊《科学进展》上发表。论文高级作者、日本理化学研究所发展生物学中心Takashi Tsuji博士表示，人造皮肤缺乏毛孔和外分泌腺等重要器官，导致关键生理机能缺失，至今仍是制约人造皮肤技术发展的一大障碍。在新技术的帮助下，科学家培育出的人造皮肤细胞和正常器官功能无异。



英国伦敦国王学院的约翰•麦格雷斯教授评论说，培育出单个皮肤细胞并不难，而本次实验成功地培育出了成块的结构，因而意义非凡。目前的人造皮肤有用，但没有毛孔，没有汗腺，机能也不如正常的皮肤。