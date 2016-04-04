哈萨克斯坦明星十年前后对比照（图片）

哈通社阿斯塔纳4月4日电 俗话说，岁月是把刀，对于很多人而言，流逝的岁月确实就像一把刀子一样，在人们的脸上、身上刻下一道道不同的痕迹。

但总有些人似乎与岁月绝缘，让人忍不住怀疑他们是不是被岁月遗忘了，特别是那些始终长着一张娃娃脸的明星们。

那么如果把哈萨克斯坦的明星们，十年前后的照片放在一起对比，又会是什么样子呢？Baistars.kz网站日前通过整理，让我们得以一睹哈萨克斯坦众位明星十年前后的变化。

















阿珂波塔·克里木别科娃









阿勒玛斯·克什肯巴耶夫









阿莎·玛泰









迪娜拉·克里克巴耶夫









扎丽娜·沃玛洛娃









丽朵









莱拉·苏力坦克兹









梅拉姆别克·别斯帕耶夫









努尔詹·克尔曼巴耶夫









海拉特·努尔塔斯









马赫巴勒·伊萨巴科娃









莫莉德尔·阿吾艾勒别科娃









鲁斯帖穆·努尔吉格特









贝布特·库什卡利耶夫









柯德尔阿勒·伯尔曼









马尔詹·阿拉普巴耶娃









阿力谢尔·卡里莫夫









阿纳托利·琼









阿斯耶姆·扎卡塔耶娃









古丽娜尔·希勒巴耶娃









阿依肯·托列普别尔艮









萨肯·马伊卡兹耶夫









布尔库特









努尔兰·阿里木詹









玛丽娜·萨都瓦哈索娃



（编译：塔尔）