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    09:54, 04 四月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦明星十年前后对比照（图片）

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    哈通社阿斯塔纳4月4日电 俗话说，岁月是把刀，对于很多人而言，流逝的岁月确实就像一把刀子一样，在人们的脸上、身上刻下一道道不同的痕迹。

    但总有些人似乎与岁月绝缘，让人忍不住怀疑他们是不是被岁月遗忘了，特别是那些始终长着一张娃娃脸的明星们。

    那么如果把哈萨克斯坦的明星们，十年前后的照片放在一起对比，又会是什么样子呢？Baistars.kz网站日前通过整理，让我们得以一睹哈萨克斯坦众位明星十年前后的变化。






     

    阿珂波塔·克里木别科娃




    阿勒玛斯·克什肯巴耶夫




    阿莎·玛泰




    迪娜拉·克里克巴耶夫




    扎丽娜·沃玛洛娃




    丽朵




    莱拉·苏力坦克兹




    梅拉姆别克·别斯帕耶夫




    努尔詹·克尔曼巴耶夫




    海拉特·努尔塔斯




    马赫巴勒·伊萨巴科娃




    莫莉德尔·阿吾艾勒别科娃




    鲁斯帖穆·努尔吉格特




    贝布特·库什卡利耶夫




    柯德尔阿勒·伯尔曼




    马尔詹·阿拉普巴耶娃




    阿力谢尔·卡里莫夫




    阿纳托利·琼




    阿斯耶姆·扎卡塔耶娃




    古丽娜尔·希勒巴耶娃




    阿依肯·托列普别尔艮




    萨肯·马伊卡兹耶夫




    布尔库特




    努尔兰·阿里木詹




    玛丽娜·萨都瓦哈索娃

    （编译：塔尔） 

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 娱乐 黄金储备
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