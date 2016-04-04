为什么每个国家的伊斯兰教如此不同？

哈通社阿斯塔纳4月4日电 "伊斯兰国"（ISIS）的崛起引起了人们对于该组织起源的猜测：哪些力量和事件导致了这个圣战组织的兴起？

罗彻斯特大学教授、宗教研究学者Aaron W. Hughes在Quartz上撰文，解释了伊斯兰教的地区差异，以此来解释"伊斯兰国"崛起的地区性因素。

没有一个宗教是完全统一的。例如，意大利乡村地区和纽约市的天主教就存在一些不同。两地之间的语言、文化、传统、政治和社会背景，甚至食物都不一样。

当我们提到伊斯兰教的时候，应该考虑到类似这样的地区差异。同时，也应考虑到各种各样的律法学派及其各自的解释。由于伊斯兰拥有自己的律法，因此，对于律法的不同解释也会对地区之间的不同产生影响。

在现代世界里，我们还需要考虑到其他宗教的存在。例如，马来西亚有相对较多的少数宗教团体（占到人口的40%）。而沙特阿拉伯几乎没有其他宗教人士。

这意味着马来西亚的宪法必须要保护少数宗教团体的权利，而沙特阿拉伯却不用。这也是为什么两国的伊斯兰教如此不同。

思想学派

这种不同是有其历史原因的。跟人们惯常以为的不一样，在穆罕默德时期（570-632)，伊斯兰教并没有完全形成。例如，当时围绕宗教本质和政治权威，以及谁是穆斯林、谁不是穆斯林，产生过大量的讨论。

同样，认为整个地中海甚至更远的地方存在统一的伊斯兰教教材，这种看法也是错误的。

穆罕默德的思想如何通过完善法律和教义内容发展成为伊斯兰教，这个过程历经数个世纪，我们在此不予讨论。

不过值得提及的是，穆罕默德思想传播到了不同的地区。现代国家的出现要比这更晚一些。而当时这些地区都早已拥有自己的宗教、法律和文化传统。

结果就是，伊斯兰教义必须基于当地的习俗和理解来传播。这部分是通过法庭的建立、法学家（乌理玛、毛拉）、律法、以及基于裁决的一系列律法解释实现的。在试图理解穆罕默德思想的基础上，许多当地习俗逐渐出现。这些习俗和理解导致了不同律法学派的出现。

起初这样的学派很多，但是在逊尼派中，这些学派逐渐缩减为四个，即哈乃斐学派、马利基学派、沙斐仪学派、罕百里学派。这四个学派都视彼此为正统，但他们对伊斯兰律法的解释却截然不同。一些学派的解释相较于其他学派而言，要更为保守一些。







什叶派也有许多学派，这从上图中便可以看出。

这四个逊尼派学派分布在不同的地区（什叶派同样如此）。马利基学派在埃及和北非更为普遍，哈乃斐学派在西亚，沙斐仪学派在东南亚，罕百里学派在沙特阿拉伯和波斯湾国家。

根本的不同

所有这些律法和地区差异导致了对伊斯兰教不同解释的出现。但是，尽管存在这些地区和律法上的不同，许多穆斯林和非穆斯林还是习惯说伊斯兰和律法，似乎他们仍是一个稳定的实体。

下面这个例子能够说明伊斯兰教内部存在的不同：许多非穆斯林听到苏菲（苏菲派是伊斯兰教的神秘主义教派）圣人在穆斯林日常生活中曾经以及将继续扮演的角色时，都会大吃一惊。

苏菲派的圣人被看作非常神圣，近乎于神。向圣人祈祷、朝拜圣人的神龛是一种请求宽恕的方法。

虽然这些方法与天主教圣人的角色和地位有相似之处，但是伊斯兰教的方法却更为本土化。从西部的摩洛哥到东部的巴基斯坦，圣人在伊斯兰宗教生活中曾扮演着，并将继续扮演着重要的角色。

敬奉圣人据信可以治愈疾病、带来雨水等等。不用说，原教旨主义者通常无法忍受尊崇圣人的行为。

虽然大部分律法学派都能接受这种做法（有时也会不满），但是保守的罕百里学派却禁止类似的行为。罕百里学派曾毁掉了现代之前以及现代圣人的坟墓，除此之外，还曾破坏了穆罕默德家人的神龛，比如，穆罕默德妻子的神龛和坟墓。

由沙特阿拉伯统治家族所支持的罕百里学派还试图扩展到其他地区。例如，罕百里学派曾在受其他律法学派思想影响的其他地区建立宗教学校马德拉沙。





许多像"伊斯兰国"这样的伊斯兰原教旨主义运动都源于这种极端保守的思想。例如，阿富汗和巴基斯坦的塔利班就深受罕百里学派的保守思想影响，即便他们生活的环境主要是哈乃斐学派。

许多这种组织（有时被称为瓦哈比派或萨拉菲派）的目标是回归到他们所认为纯净原始的、由穆罕默德和早期信徒所规定的伊斯兰教。他们通常对伊斯兰教有严格的解释、遵守严格的穿着规定，并且男女之间保持严格的界限。

如今，全世界大约有15亿穆斯林，这使得伊斯兰教成为地球上仅次于基督教的第二大宗教。但是伊斯兰教内部各派却各不相同，因此当我们遇到伊斯兰教时，必须要将这种不同考虑在内。

更重要的是，这种不同无法通过简单的标语或刻板的形象表现出来。例如，沙特阿拉伯不允许女性开车，但马来西亚等地就允许，从这个例子就可窥一斑。

（来源：界面）