阿塞拜疆称将停止在纳卡地区的行动 分离主义武装表示怀疑

哈通社阿斯塔纳4月4日电 据路透社消息，阿塞拜疆周日称，将停止对亚美尼亚支持的纳卡地区分离主义者两天来的打击行动，但冲突另一方指责巴库当局的姿态是虚假的，表示冲突仍在继续。

位于阿塞拜疆境内的纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区由亚美尼亚族人控制，自1994年休战以来一直接受亚美尼亚政府提供的大量军事和经济支持。



但是，最近几周这里的局势恶化并爆发冲突，导致数十人丧生。国际社会呼吁冲突方立即停火。冲突双方都报告有平民伤亡。



"亚美尼亚违反了所有国际法准则，我们不会放弃我们的原则立场；但是同时，我们将遵守停火协议，随后设法以和平方式解决这场冲突，"阿塞拜疆总统阿利耶夫在国家电视台播放的安全委员会会议上说道。



但亚美尼亚官员表示，交火并未停止，该国国防部副部长David Tonoyan称，亚美尼亚已经准备好在必要时向纳卡地区武装提供"直接军事援助"。



纳卡地区武装称，巴库当局有关单方面停火的声明是"虚假信息"，但在双方都撤回到冲突发生前的位置的前提下，纳卡武装准备讨论阿塞拜疆方面提出的停火建议。