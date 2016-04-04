日本花样滑冰联合会向我国花样滑冰王子丹尼斯•谭致歉

哈通社阿斯塔纳4月4日电 日前，哈萨克斯坦花样滑冰王子、奥运铜牌得主丹尼斯•谭在推特上发布消息称，日本花样滑冰联合会就发生在2016年花样滑冰世界锦标赛期间自己与亚洲第一位男子花样滑冰奥运会冠军、日本著名花样滑冰选手羽生结弦之间发生的碰撞事件向哈萨克斯坦花样滑冰协会发来致歉信。

丹尼斯•谭说，日本花样滑冰联合会从未有过向国际滑联提交抗议书的计划，相关报道毫无根据，纯属虚构，联合会且致歉，推翻了所有相关不实报道。羽生结弦也主动与我握手，消除了误解。

据此前外媒报道，当地时间3月31日，2016年花样滑冰世界锦标赛结束了第一个比赛日的争夺，男单短节目的比赛之后，暂列榜首的日本选手羽生结弦和索契冬奥会铜牌得主、哈萨克斯坦名将丹尼斯•谭陷入了口水仗。羽生结弦公开抨击丹尼斯•谭在晨练当中故意撞击自己。



外媒在文章中还表示，羽生结弦在赛后猛烈抨击宿敌丹尼斯谭，称其"故意"撞击自己。这位21岁的"万人迷"渴望着在波士顿重新夺回世界冠军的头衔，显然他非常看重此次波士顿的比赛。

当地时间周三晚间结束的短节目之后，羽生结弦在接受日本媒体采访时爆出猛料，称丹尼斯•谭"耍阴招"："我看过录像了，我认为这可能是故意的。但是我不觉得自己该生他的气，因为那是没有意义的。"



外媒称，事件发生后，日本花样滑冰联合会计划向国际滑联递交一份正式的抗议书，呼吁国际滑联对丹尼斯•谭作出警告。而对于意外发生的状况，日本媒体《日刊体育》还原说，当时羽生结弦被彻底激怒了，他用拳头猛击挡板，并且冲着丹尼斯•谭大喊："嘿！你！没有必要这么做！"（编译：金桥）