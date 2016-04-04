独联体执委会希望阿塞拜疆和亚美尼亚理智行事并恢复对话

哈通社阿斯塔纳4月4日电 据俄罗斯卫星网消息， 独联体执行委员会主席谢尔盖•列别杰夫表示，该委员会希望，巴库和埃里温能理智行事，制止流血冲突并找到机会尽快恢复对话。

独联体执行委员会新闻稿援引他的话称："我们都属于独联体，阿塞拜疆和亚美尼亚是朋友和伙伴。我们衷心希望，双方能展现出意愿、理智行事，制止流血冲突并为两国人民利益找到机会，尽快恢复和平对话。"

他表示："独联体一系列成员国总统和外长已敦促阿塞拜疆和亚美尼亚伙伴采取紧急措施，制止军事行动并恢复寻找和平解决冲突的途径。"



4月2日亚美尼亚和阿塞拜疆宣布卡拉巴赫冲突区局势恶化：阿塞拜疆国防部表示，亚美尼亚武装力量开火，同时，亚美尼亚国防部表示，阿塞拜疆方面发起"进攻行动"。

联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）的报告中称，纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）冲突造成33人死亡，另有超过200人受伤。

亚美尼亚与阿塞拜疆因纳戈尔诺-卡拉巴赫的冲突于1988年2月开始，当时纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州宣布退出阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国。



1991年9月在纳戈尔诺-卡拉巴赫州首府斯捷潘纳克特宣布成立纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国。阿塞拜疆在随后的军事冲突中失去对纳戈尔诺-卡拉巴赫的控制。

自1992年起，在欧安组织明斯克小组框架下展开解决冲突的和平谈判。阿塞拜疆坚持维护自己的领土完整，亚美尼亚则维护纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国的利益，因为后者并未参加会谈。