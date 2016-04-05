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09:24, 05 四月 2016 | GMT +6
北哈州州长对水灾地区进行空中视察（图）
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哈通社阿斯塔纳4月5日电 据北哈州政府消息，5日，该州州长叶热克·苏勒坦诺夫与内务部紧急情况委员会副主席贾苏兰·朱马舍夫对近日受到积雪突然融化而导致的水灾影响的地区进行空中视察。
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