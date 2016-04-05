亚美尼亚舆论趋向激进 要求政府驱逐哈萨克斯坦和白俄罗斯外交官

哈通社阿斯塔纳4月5日电 自与阿塞拜疆之间的冲突爆发之后，亚美尼亚国内舆论愈发激进，甚至有人开始宣称应该将哈萨克斯坦和白俄罗斯驻亚美尼亚使馆人员驱逐出境。

据亚美尼亚媒体ArmenianReport.com报道，亚美尼亚网民在互联网上就驱逐哈萨克斯坦和白俄罗斯外交人员的言论，在短时间内获得了大量该国公民的支持。



该国舆论认为，作为集安组织和欧亚经济联盟成员国的亚美尼亚，在这次边境冲突当中，未能从盟友那里获得丁点帮助，这令该国舆论极为愤怒。



在此类众多言论中，一位名叫帖沃斯•阿尔沙赫彦的亚美尼亚知名博主的言论收到的支持度最高，也最为激进。他在个人脸书上发文称："看看网络上那些哈萨克斯坦人的留言吧，他们全都支持阿塞拜疆。甚至，连哈萨克斯坦的官方媒体，都没有一家真实的报道阿塞拜疆对他们盟友亚美尼亚的侵略。现在，此时此刻，我们的政府应该把所有在埃里温的哈萨克斯坦外交人员，还有白俄罗斯的外交人员全都驱逐出境。不这么做我们就等于没有自尊心，而谁又会尊重一个没有自尊的国家？而且，亚美尼亚外交部应该重新考虑加入集安组织的事情了。与其和这些国家成为盟友，还不如自己单干来得好。我们必须明白一点，亚美尼亚唯一的盟友，只有自己的军人和人民。哈萨克斯坦和白俄罗斯，还有俄罗斯在这次冲突中的表现完美的证明了这一点。"



他还认为，集安组织的所作所为是在对亚美尼亚"后背上捅刀子"。这名自媒体作者的言论受到了该国舆论的普遍支持。



今年4月2日，亚美尼亚与阿塞拜疆两国军方在位于边境地带的卡拉巴赫地区交火，冲突至今尚未完全平息。具体伤亡人数尚不明确，但双方均宣称打死打伤对方上百人。（编译：塔尔）