“一带一路”哈中合作发展研讨会在中国江苏省举行

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据中国媒体报道，"一带一路"哈萨克斯坦-中国合作发展国际研讨会于2016年4月6日在中国江苏省江阴市召开。会议由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院亚太与全球战略研究院、中国社会科学院蓝迪国际智库项目、哈萨克斯坦经济研究所主办。此次会议被认为是一次哈中两国"一带一路"合作对接的重要会议。哈中两国160余位嘉宾，共同探讨"一带一路"的合作发展。

哈萨克斯坦驻上海总领事佐齐汉•克劳巴耶夫、中国江苏省人民政府副省长张雷等官员和两国一些学者专家在开幕式上致辞。中国全国人大常委会委员、外事委员会副主任委员，中国社会科学院蓝迪国际智库项目专家委员会主席赵白鸽主持开幕式。

赵白鸽博士在开幕式上表示，"一带一路"建设遵循共商、共建、共享原则，不是中国自己一家的战略，而是要把中国的发展和沿线国家的发展对接，打造命运共同体、责任共同体和利益共同体，造福沿线各国人民。在推进"一带一路"建设中，中哈两国应充分挖掘双方在产能合作、基础设施、地区发展、结构调整等领域的互补优势，重视"一带一路"与"光明大道"的对接，注重在基础设施、产能、经贸、能源、科技、信息、投融资等领域的作。



她认为，哈萨克斯坦作为中亚最重要的经济体，是中国在"一带一路"上的重要合作伙伴。哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，地处重要战略支点，不仅是中国重要的战略合作伙伴，还是上海合作组织成员。中哈双方互信程度高，合作基础好。中哈两国在产能合作、公路、铁路、港口、石油天然气管道、电力和住宅建设等领域具有巨大的合作空间。



克劳巴耶夫总领事在开幕式致辞中表示，哈中两国是传统友好国家，古老的丝绸之路就是两国人民友好交往的最好历史见证。哈中两国领导人均高度关注"一带一路"建设，纳扎尔巴耶夫总统2015年度国情咨文提出"光明大道"新经济政策，表示该政策是"一带一路"构想的重要补充和对接。"光明大道"的核心是加强交通基础设施建设，实现交通、物流、通讯领域互联互通，促进本国经济发展和创造新的就业岗位，为两国未来发展注入新的增长动力。



张雷副省长在开幕式致辞中表示，江苏与"一带一路"有着深厚的历史渊源，古代丝绸之路的主要贸易品丝绸就产于江苏。30多年来，江苏经济社会发展和对外开放取得了巨大成就。这些成绩为江苏主动融入"一带一路"建设的大格局创造了良好的条件和建设基础。他表示，江苏将以更加开放、更加主动的姿态，与哈萨克斯坦加强基础设施互联互通，拓展经贸产业投资合作，深化人文领域交流交往，努力实现中哈两国的合作共赢、共同荣。

哈萨克斯坦经济研究所所长穆卡诺夫•努尔道列特夫表示，目前哈萨克斯坦发展速度快，人均GDP 达1.2 万美元，全球竞争力排名位列第42 位。哈萨克斯坦于2015年加入世界贸易组织，为吸引外资、发展经济创造了良好条件，希望哈中贸易能够在未来有更大的增长。哈中双方有各自的优势，在基础设施、产能、经贸、能源等方面合作空间巨大。他表示，未来希望通过创新合作模式，寻找务实有效的对接机制，进一步开拓两国经贸合作空间。

在未来三天的会期里，与会者将就"一带一路"战略下的哈中两国的合作展望、重点领域、关键项目、合作计划进行深入而具体的讨论，并对江阴市的先进制造业和能源产业企业，进行考察和有针对性的深入交流。