经济复苏延迟 俄罗斯贫困人口增长或创下金融危机以来新高

哈通社阿斯塔纳4月7日电 世界银行(World Bank)周三将俄罗斯2016年经济增长预期从此前的下滑0.7%调低至下滑1.9%，同时警告说贫困人口将继续增加，且增速将达到十多年来的最高水平。

世界银行在名为《通往复苏的漫长旅程》(The Long Journey to Recovery)的最新俄罗斯经济报告中说，俄罗斯预计的复苏时间将会延后，之前拖累俄罗斯经济陷入衰退的种种因素虽然正在缓慢消退，但该行仍预计俄罗斯经济今年还将进一步下滑1.9%，到2017年才有望实现1.1%的小幅增长。

受油价大幅下跌、以及西方国家对俄实施经济制裁的拖累，俄罗斯经济从2015年开始了艰难的回调，将该国拖入严重的衰退之中。

世界银行预计，2016年油价平均在每桶37美元，到2017年之后将有望反弹到每桶50美元左右。总体而言，大宗商品价格将继续主导俄罗斯经济的中期走势。

世界银行认为，俄罗斯政府为应对衰退而采取的政策措施促进了经济的调整。这份报告的主要作者、世界银行俄罗斯首席经济学家Birgit Hansl表示，得益于俄罗斯央行灵活的汇率政策，汇率调整得到加强，也支撑了经济的转变。由于有了灵活的汇率，相比其他受油价下跌冲击的国家，经济调整给俄罗斯带来的财政冲击相对没那么严重。

Hansl还说，俄罗斯货币贬值也为俄罗斯提高国际竞争力带来了机会，让俄罗斯能够将出口类型从以大宗商品为主扩大到更多的领域。不过，由于俄罗斯迟迟未能走出衰退的泥潭，该国近期在消除贫困方面取得的进步被打了折扣。世界银行报告说，由于失业率不断上升、收入增长乏力，加上政府稳固财政的努力使其反贫困能力受限，预计俄罗斯2016年贫困人口将再增加110万人，贫困率将从去年的13.4%上升到14.2%，重返2007年的水平，让过去近10年取得的进步功亏一篑。这也将成为自1998-1999年金融危机以来，贫困率增长幅度最大的一次。

世界银行的数据显示，2015年俄罗斯有1,920万人生活在贫困线以下，今年的贫困人口预计将达到2,030万人。



（来源：界面）