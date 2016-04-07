哈通社阿斯塔纳4月7日电 据路透社消息，俄罗斯常驻联合国代表丘尔金(Vitaly Churkin)在周三发布的一份信件中称，叙利亚和伊拉克境内的"伊斯兰国"武装分子通过对劫掠文物的非法交易，每年净赚1.5亿-2亿美元。

丘尔金在给联合国安理会的信中写道："约十万件在全球都极具重要性的文化遗产，包括4,500处考古遗址，其中九处被列入联合国教科文组织的世界文化遗产名录，都处于叙利亚和伊拉克的"伊斯兰国"控制下。"

他称："该组织通过对文物和考古宝藏的非法交易，估计每年可获利1.5亿-2亿美元。"

丘尔金写道，文物走私由"伊斯兰国"负责自然资源部门下属的一个文物部门组织进行。只有经该部门授权的人方可挖掘、移动和转运文物。

路透之前曾报导过"伊斯兰国"战利品部门的一些详情，报导中披露了美国特种部队在2015年5月的一次突袭中所截获的一些文件。

但丘尔金信件中提到的许多内容似乎是新的。

丘尔金曾多次指责土耳其通过从"伊斯兰国"购买石油支持该组织，此次称劫掠文物大部分经土耳其境内走私。

丘尔金写道："走私文物的主要集散地就在土耳其的加济安泰普，被窃文物在非法拍卖会上拍卖，之后通过文物店铺网络和当地市场卖出。"

无法立即联系到土耳其官员就此置评。

来源：路透社中文网