江布尔州代表团中国昌吉之行成果丰硕

哈通社昌吉4月9日电（记者萨德克•阿克加诺夫）作为哈萨克斯坦江布尔州代表团访问中国新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州2天之行的重要成果，江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫同昌吉州州长马雄成8日签署了两地政府间友谊协议。

此外，双方还进一步签署了涵盖投资、经贸、工业、人文和教育领域的9个合作协议。



"在同昌吉州之间的合作中，工业领域，尤其是化肥生产领域的合作是关注的重点。在这方面，江布尔州磷肥生产发展十分迅速。在建筑领域，江布尔州有着水泥和石膏生产能力，而中方有意从我方进口此类产品。此外，他们还有意进口我们出产的肉类、小麦、大麦、大豆油、玉米等农牧产品。" 江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫说。



州长还表示，在为期两天的行程中，江布尔州代表团访问参观了许多昌吉州工业、农业和人文民俗设施。



"这里的农业灌溉技术十分发达。目前已经有20多位当地投资商接受了我们的邀请，将在合适的时候访问江布尔州。当前，我们对引入昌吉州的西红柿加工技术，建立相关企业十分感兴趣。此外，这里的农业科技示范园区中培育了250多种农产品种类，我们正计划引入这些品种在江布尔推广种植。"他说。



据库克列科巴耶夫透露，江布尔州政府将同新疆准东地区最重要的大型能源企业之一--特变电工股份有限公司建立合作关系。



"我们正在大力发展可替代能源项目，该公司生产的高质量电缆将满足这些项目在电缆上的需求。"他说。



据悉，双方在教育和人文领域也达成了一系列合作协议和合作备忘录。



此次访问中国的江布尔州代表团，成员包括江布尔州州政府和各县官员代表、高校代表、企业界人士等。（编译：塔尔）













































