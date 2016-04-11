布鲁塞尔爆炸案团伙原定再袭法国 压力下匆忙改换目标

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据外媒消息，比利时联邦检察官办公室周日（4月10日）在一份声明中称，在3月22日对布鲁塞尔实施袭击的团伙原本打算再次袭击法国，但犯罪者"对官方调查的进展速度感到惊讶"，于是决定改变目标对布鲁塞尔发动袭击。

英国广播公司（BBC）称，4月8日被抓获的巴黎恐怖袭击案嫌犯Mohamed Abrini称，在同伙阿卜杜勒-萨拉姆（Salah Abdeslam）被捕后，袭击团伙"最后紧急决定把布鲁塞尔当做目标"。

布鲁塞尔袭击案前，警方于3月18日抓获了巴黎袭击案逃犯阿卜杜勒-萨拉姆。3月22日发生在布鲁塞尔机场的自杀式炸弹袭击造成16人遇难，同日在莫伦贝克地铁站的另一起自杀式炸弹袭击也造成16人丧生。

此前Mohamed Abrini已承认，自己就是布鲁塞尔机场爆炸案的"帽子男"。机场发生袭击前，监控录像拍到两名人弹与一名穿浅色衣服、戴帽子的男子在一起，这名男子在爆炸发生后就不知所踪，被称为"帽子男"。

他是巴黎恐袭案已经确认身份、但依然在逃的最后一名嫌犯，也是欧洲警方通缉的头号嫌犯。

美联社称，调查人员已经发现了布鲁塞尔袭击案团伙与去年11月13日巴黎袭击案团伙之间的密切关系。

检方的这份声明证实了此前很多分析人士的猜测，那就是布鲁塞尔袭击案发生前一周，警方发动的系列突袭和搜捕行动确实推动杀人犯匆忙实施了行动。

布鲁塞尔袭击案后，研究圣战主义的比利时专家Pieter Van Ostaeyen说："我当然预料到会发生一些事，但没想到会是如此规模。"

来自布鲁塞尔自由大学（Vrije Universiteit Brussel）的Dave Sinardet教授说："看上去布鲁塞尔袭击案很可能已经经过预谋，而事前的这波逮捕或许加快了袭击的实施，因为恐怖分子知道他们正被追捕。"

比利时外相雷恩代尔（Didier Reynders）曾说，萨拉赫被捕后对调查人员表示，他曾计划从布鲁塞尔"重新启动一些事"。

雷恩代尔说，当局对这些话非常重视，因为"我们在第一波调查中寻获了大批武器，重武器，我们还在布鲁塞尔看到了围绕他的新的犯罪网络。"

来源：界面