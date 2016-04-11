调查：俄罗斯人心中最为友好的国家为白俄罗斯、中国与哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据《社会舆论》基金会消息，俄罗斯人心中认为最为友好的国家是白俄罗斯(68%)、中国(56%)与哈萨克斯坦(50%)，自2014年4月以来，俄罗斯人就一直持这一观点。

根据对53个地区104个居民点的1500个受访者进行的调查结果，俄罗斯认为是盟友的国家中还有印度(26%), 古巴(15%), 巴西(10%), 委内瑞拉(9%), 日本(8%)，德国(8%), 伊朗(7%),以色列 (7%), 法国(6%), 意大利(4%)。



此外，调查中只有1%的人认为土耳其，乌克兰和美国仍是盟友国，但相比一年前进行的调查，当时有20%的受访者认为土耳其是友好近邻。



根据调查结果，土耳其，乌克兰和美国这三个国家是俄罗斯认为最不友好的国家，其中认为乌克兰为不友好国家的受访者有71%，美国则为69%,而土耳其则占 63%。只有3%的人认为2015年4月与土耳其之间的关系达到了最坏的程度。



在回答关于与俄罗斯经济合作最为重要的国家的问题时，有49%的调查参与者认为是中国, 35%的人认为是哈萨克斯坦。 其次为德国 (22%), 印度(16%), 日本(14%), 美国(12%), 法国(9%), 乌克兰, 意大利与巴西各占5%. 去年的调查中，18%的受访者认为与土耳其关系颇为重要，而今年只有4%的受访者持这一观点。



调查参与者还指出，对于俄罗斯最为重要的伙伴国为中国(32%),其次为白俄罗斯(16%), 美国(8%)。



在回答为什么认为中国是最重要的伙伴国的问题时，12%的受访者表示，中国是"快速发展的国家，且经济实力强。与中国之间有很大的合作前景。"8%的人认为"我们与中国之间有紧密的经济联系，双边贸易规模大。"在回答关于白俄罗斯的问题时，7%的受访者表示，"我们都是斯拉夫人，是内心和精神世界都相近的兄弟民族，有很多共同点。"在谈到与美国之间的关系时，有不到5%的受访者认为因美国是"有影响力的国家，是世界上的领军大国和超级强国。"



据受访者意见，71%的受访者认为俄罗斯人与白俄罗斯人有共同的语言，两国居民能够更加容易地交流，相同的问题，有41%指出与哈萨克斯坦人交流较为容易， 21%认为是中国人， 18%的人认为是乌克兰人 (18%), 印度人占8%，德国人则占7%。



在谈到俄罗斯人最想去的国家时，有34%的人认为是法国，同样有34%的人认为是意大利。相比之下，对法国的兴趣有所增加，比其2015年的27%有所增加。



26%受访者表示想去德国，24%的人想去印度， 23%想去日本， 22%的人想去中国。在俄罗斯人最喜欢去的旅游潜力国家中 巴西占 18%, 以色列占16% ，古巴为15%, 白俄罗斯为14%，英国为13%美国为12%。乌克兰占2% ，哈萨克斯坦占5% 。



来源：俄罗斯卫星网