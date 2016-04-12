蒙古惊现千年突厥女木乃伊 衣着绚丽宝马相陪（图）

哈通社阿斯塔纳4月12日电 据英国《每日邮报》报道，考古学家近日在蒙古国阿尔泰山脉海拔2800米处发现一具木乃伊。专家判断，这具木乃伊可能是公元六世纪的一位突厥女性，现在只有一只手和穿着靴子的双脚可以被看到，考古学家正在继续小心翼翼地挖掘。

报道称，这是首次在海拔2800多米的中亚山脉地区发现完整的突厥人遗体，来自科布多博物馆的研究专家苏赫巴托（B.Sukhbaatar）说，之所以推断这是一具女性木乃伊，是因为坟墓中没有发现弓箭。木乃伊身上所穿的服装和配饰在当时来说非常精致，花纹很有民族特点。研究人员正是从这件衣服上面逐渐推测出此人被埋葬的时间大约在1500年前。而且，坟墓中有一些羊毛制成的布匹、衣服、枕头，和一个羊头骨。

除了羊毛制品以外，坟墓中还有骆驼毛制成的四件大衣外套；以及毛织绣荷包。尽管时间已经过去了很久，但是这些物品依旧可以清晰识辨出来。



在挖掘过程中，专家还发现木乃伊身边有大量财物：马鞍、缰绳、木碗、水槽、铁锅等等，身边还有一匹被杀死陪葬的母马。可以看出这具木乃伊的身份非同寻常，也可以感知到公元六世纪突厥人的生活面貌。



据史料记载，突厥人第一次被提及是在中国关于丝绸之路的文献资料中。突厥人有自己的文字和语言，并且以狼、蓝色为代表符号。现在，突厥人主要生活在亚洲和东欧地区。尽管突厥人有着发达的文化，但并没有很好地传承下来。这次发现可以让研究学者进一步了解突厥人在古代蒙古国生活的实际面貌，也可以从发掘出的陪葬物品中了解突厥人高超精湛的工匠手艺。



据悉，此次考古地点海拔2800多米，坟墓在地下三米处。正是因为这里海拔高、温度低，才使得这具木乃伊在1500多年的时间里保存得如此完好。



