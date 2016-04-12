学者：哈萨克女性服饰中从古至今都没有宗教服饰“希贾布”的身影

哈通社阿拉木图4月12日电 纵观上千年的草原历史，你会发现，生活在哈萨克斯坦大地上的哈萨克人及其先民，其服饰始终以符合其生活环境和民俗习惯而存在。至于会对生产生活产生明显影响的宗教服饰"希贾布"的身影，自古就不曾出现在任何一位哈萨克女性的日常着装当中。

关于哈萨克服饰的研究与文献可谓汗牛充栋，无数的历史学家、考古学家和服饰研究者都在不断地研究着哈萨克民俗服饰的历史与演变。



近几年来，这方面的研究变得尤其特殊。



"希贾布"的出现，以及部分人要求哈萨克女性应该穿着这类服饰的呼声，近年来成为了社会上一个备受关注的话题。



为了能够让更多的女性朋友，以及其他社会各界人士对哈萨克女性服饰的发展有所了解，哈通社记者对阿拉木图市哈萨克斯坦中央国家博物馆的专家学者进行了专访。



专访中，学者们对记者阐述了民族服饰的发展，以及宗教服饰同民族传统服饰之间的明显区别。







以现代民族概念而言，成型于15世纪的哈萨克民族，继承并延续了曾经生活在这片土地上诸多先民的文化习俗和传统风貌。而这一文明的传承，同样深刻的体现在了哈萨克人的服饰文化当中。最显著的特征，便是如今依然留存在哈萨克装饰纹饰当中的动物符号、鹿角纹饰等。



服装--首先是出于保暖和防护的目的，将人体与外界的不利因素相隔离的一种存在。随着社会的发展，服装也发生着不断地改变。根据一个人所穿着的服饰，可以区分这个人所处的阶级、身份、职业、年龄段以及其信仰的宗教。



哈萨克人的女性服饰--是一个同她们所生活的环境，在生产生活中所履行的职责，她们自身的精神文化特征相结合的产物。



其中，游牧的生活方式和广袤草原多变的自然环境，对哈萨克女性服饰的演变有着重要的影响。







因此，哈萨克女性的传统服饰，有着鲜明的实用主义特征。从学者们的研究中可以发现，传统的游牧生活中，许多日常的生产性任务都落在了女性的肩膀上。一旦意识到这一点，我们自然而言就能清楚的得出一个结论--那些流行于部分阿拉伯国家的"伊斯兰女性服饰"，是无法成为哈萨克女性日常生活中的着装的。



"自古至今，哈萨克女性，无论是花季少女、青年妇女还是花甲老妇，你都不会在她们的身上看到‘希贾布'等阿拉伯国家流行的所谓女性宗教服饰的身影。哈萨克女性的服装，永远都充满了鲜明的民族风格，装饰着富有特色的民族纹饰和花纹，而且很多长裙都有着非常明显的收腰处理。"哈萨克斯坦中央国家博物馆第一副馆长贝布特哈力•卡卡巴耶夫说。







这位学者还表示，即使是在妇女运动出现之前的哈萨克斯坦，也没有哪位女性穿着过这种蒙面且明显令人不适的宗教服装。



在谈到传统服饰的演变史时，学者还着重讲述了哈萨克民俗服装中，不同年龄段和不同身份的女性各自不同、区别鲜明的服装风格。







"幼年时期的男童和女童服装并没有太明显的差别。而到了5-6岁的时候，女孩子们就开始拥有了自己具有鲜明性别特征的服装。随着年龄的增长，她们的服装也随着发生不断的改变。青年女性的服饰以百褶裙和衬裤为主，普通人家的女子会头戴 ‘塔赫亚'，而富贵人家的姑娘则头戴‘伯热克'。出嫁时，女性会戴上高顶尖帽‘莎吾克烈'，尖帽上会用宝石和金银进行装饰。新婚一年内的女性，会头戴白色头巾。而已有子嗣的女性和有身份的已婚女性，则会穿戴‘克伊梅谢克'。" 卡卡巴耶夫说。



据其介绍，未婚女性是不会穿戴"克伊梅谢克"等服饰的。



"为了更方便的从事生产活动，哈萨克女性的服饰必须保证实用性。此外，女性服饰中的鞋帽等服饰，被赋予了观赏性和审美要求，因此，马靴、高跟靴等日常的服饰也会使用宝石或金银等材料进行装饰。耳环、手镯、项链、头带和戒指等等装饰品，更是哈萨克女性服饰文化当中不可或缺的重要一环。在广袤的哈萨克大地上，不同的地区对‘克伊梅谢克'和‘莎吾克烈'的装饰方式与风格，也有着各自不同的地域特征。" 卡卡巴耶夫说。（编译：塔尔）











图片取自卡里姆巴耶夫著作《哈萨克民俗服饰》1958年出版版本