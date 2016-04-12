阿拉木图市长：沙特公司有意扩大在阿拉木图投资

哈通社阿拉木图4月12日电 据阿拉木图市政府消息，阿拉木图市市长包尔江•拜别克11日下午会见«Al Muhaidib Group»集团总裁苏莱曼•阿里穆海迪夫率领的沙特阿拉伯经贸代表团一行。

包尔江表示，阿拉木图市有创新技术工业园区。工业园区的基础设施建设工程已接近尾声。我们欢迎沙特企业入驻工业园区。此外，我们已成功运作投资服务中心。希望两国企业能够建立和开展富有成效的合作。



包尔江还邀请代表团成员参加今年在阿拉木图举行的阿拉木图建市1000周年庆祝活动。



苏莱曼•阿里穆海迪夫说："沙特企业有意在阿拉木图食品工业、物流、建筑业及能源领域扩大投资。令人欣慰的是，阿拉木图为外国投资者创造了良好的投资环境。这不仅有利于外资企业也有利于本土企业的发展。阿拉木图是丝绸之路的"天堂"，在这里，投资商可以实现自己的远大理想。"



他指出，阿拉木图作为哈萨克斯坦主要的金融中心，在中亚金融体系中位居重要位置，为中亚经济发展做出巨大贡献，阿拉木图同时还是中亚地区文化和创新技术中心，第二十八届冬季世界大学生运动会举办地。



据悉，目前阿拉木图有6家沙特企业，19家与沙特合资企业。（编译：金桥）