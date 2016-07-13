中国学者高度评价纳扎尔巴耶夫总统的核安全倡议

哈通社北京7月13日电（记者萨德克•阿克加诺夫）纳扎尔巴耶夫总统在华盛顿核安全峰会上的讲话，以及其提出的21世纪"无核化世界"宣言成为联合国安理会的正式文件，可谓是哈萨克斯坦在全球安全领域的又一个巨大贡献。

在接受哈萨克斯坦媒体记者采访时，中国中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员王宪举做出了上述表示。



"纳扎尔巴耶夫总统的倡议在联合国获得的广泛支持，以及其获得的联合国正式文件地位，意味着这一问题得到了全世界范围的关注。对于哈萨克斯坦总统的倡议，中国学界同样持支持态度。"他说。



中国学者强调，哈萨克斯坦自愿放弃占世界第四位的核武器库并关闭了塞梅核试验场，是对全球核安全领域所做出的巨大贡献。



"哈萨克斯坦始终在为这一领域贡献着力量，同时在防止核扩散事务方面，或者说在维护世界和平稳定发展方面，哈萨克斯坦始终扮演者不可或缺的角色。纳扎尔巴耶夫总统提议，将下一届核安全峰会安排在哈萨克斯坦举行。我个人认为，这是一个非常好的提议。这也证明了哈萨克斯坦始终在不懈的关注着这一领域的问题。"他说。



王宪举还着重强调了哈萨克斯坦同国际原子能机构建立的低浓缩铀银行，以及在峰会期间同美国共同发表的核安全及防核武器扩散合作联合声明等事宜，并回忆了曾经发生在乌克兰的切尔诺贝利核电站事故。



"可以说，我是亲眼见证了1986年切尔诺贝利灾难的人之一。太多的人，遭受了那场灾难的严重影响。核安全问题--绝不仅仅只是哪一个国家的问题，而是属于全人类的共同任务。"王宪举说。（编译：塔尔）