韩国遣返多名滞留该国境内的哈萨克斯坦公民

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据1tv.kz消息，截至目前，韩国政府总计遣返了约1500多名涉嫌非法滞留韩国境内的哈萨克斯坦公民。

据悉，这些哈萨克斯坦公民是通过2014年11月，哈萨克斯坦和韩国通过的免签协议进入韩国境内的。



韩国方面表示，2016年前3个月中，入境韩国的哈萨克斯坦公民中，至少有400人存在违反韩国移民法的相关行为。



"韩国移民署工作人员拥有要求入境的外国公民解释其入境目的，并根据自己的判断决定是否遣返对方的权限。"哈萨克斯坦外交部领事服务部负责人阿尔达克•马迪耶夫称。



哈萨克斯坦外交部对目前这一现状表示担忧。外交部称，我国部分公民在韩涉嫌违反该国移民法的行为，已经对哈萨克斯坦的国家形象造成了损害。外交部同时担心，一旦此类情况继续出现，韩国方面可能会取消同哈萨克斯坦之间建立的免签协议。



哈萨克斯坦外交部同时要求韩国方面在执法中做好甄别，保障合法入境的哈萨克斯坦游客应有的权益。



外交部同时提醒赴韩哈萨克斯坦游客，准备好相关的合法手续和回程机票，妥善回答韩方工作人员的问询。（编译：塔尔）