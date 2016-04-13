中国外交部：亚信第五次外长会议将规划亚信下一步发展

哈通社北京4月13日电（记者萨德克•阿克加诺夫）中国外交部欧亚司司长桂从友13日在北京举行的中外媒体吹风会上说，亚洲相互协作与信任措施会议第五次外长会议将于4月27日至28日在北京举行。

据桂从友司长介绍，此次外长会的主题为"对话促进安全"，旨在通过对话促进合作，用合作推动亚洲地区的可持续安全。



桂从友说，1992年10月5日召开的第47届联合国大会上，纳扎尔巴耶夫总统提议建立亚洲信任与合作组织。目前该组织有26个成员国、12个观察员国和国际组织，几乎涵盖了整个亚洲地区。成立20多年来，亚信已成为亚洲各国对话、信任与合作的重要平台，也是亚洲地区覆蓋范围最大、成员国数量最多、代表性最广的地区安全对话与合作机制。



桂从友表示，亚信建立了峰会、外长会、高官会、特别工作组会议等议事和决策机制，其中峰会和外长会每四年举行一次，相隔两年、交错举行。

1992年至2010年，哈萨克斯坦、2010年至2014年，土耳其担任该组织主席国，中国自2014年起担任亚信主席国，于同年在上海成功举行了亚信第四次峰会，积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。



桂从友指出，亚洲地区的安全是符合所有亚洲国家共同利益的安全，而不是损人利己、甚至是损人不利己的安全。



桂从友表示，亚洲发展极具活力，同时也被各种矛盾交织。亚洲地区各国的文明、宗教、文化发展多样，利益诉求不同，还面临着恐怖主义、贫困、领土争端、核扩散等传统和非传统安全的威胁与挑战。



"中国是联合国安理会常任理事国、是亚洲最大的国家，对维护和促进亚洲地区安全负有重要责任。"桂从友说，中国作为亚信主席国，认为有必要促进不同国家、不同文明间的对话与合作。

桂从友说，届时，与会各方将围绕当前亚洲安全与发展形势、打击恐怖主义、落实亚信信任措施、推进和平对话等问题深入交换意见。外长会将发表联合宣言，广泛凝聚和体现各方在有关问题上的共识，规划亚信下一步发展。（编译：金桥）



