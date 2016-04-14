德国致命火车相撞事故调查：调度员一直在玩手机

据州检察官称，德国巴伐利亚州2月9日发生的两列火车相撞并造成人员伤亡的事故，似乎是一名铁路调度员造成的，因为直到事故快发生时，他一直在手机上玩游戏。

事故发生在巴伐利亚州巴特艾布灵(Bad Aibling)附近的一段单轨铁路上。巴特艾布灵位于慕尼黑东南约35英里（约合56公里）处。事故造成11人死亡，80人受伤，部分人员伤势严重。事故发生一周后，该州检察官沃尔夫冈•吉泽(Wolfgang Giese)称这名调度员违反工作规定，极有可能是造成撞车事故的原因。吉泽仅透露该调度员是一名39岁的男子。



周二，吉泽签发了对这名调度员的逮捕令。他预计会被控过失杀人和违反工作规定。



"最新调查表明，发生事故的那天上午，被告违反工作规定，在当班期间打开手机，开始玩一款在线电脑游戏，并投入地玩了相当长一段时间，直到撞车事故发生前不久才停下来，"吉泽在一份声明中表示。



"从时间上来看，我们必须假设被告的注意力被从控制铁路交通上转移了，"声明接着说。"因为分心，被告对列车可能会在哪里相遇做出了错误的估计，向列车发出了错误的信号，并输入了错误的列车紧急呼叫密码，导致司机根本未听到那些信号。"



声明称涉事调度员承认玩过游戏，但周二在罗森海姆的法庭上表示自己的注意力并未被分散。



州检察官的发言人比约恩•法伊费尔(Björn Pfeifer)在特劳恩施泰因表示，官方不会在周三当天发表进一步的声明。



2月那起事故中的列车和轨道安装了自动制动系统。该系统是德国在2011年一起类似的铁路事故造成10人死亡后引入的。



在德国发达的铁路系统中有很多是单线路段。巴特艾布灵事故发生在一条运河边的弯道上，周围有树林，可能导致两车司机在相撞前无法看到对方。事故发生时，两车的运行时速均在60英里左右。（来源：纽约时报中文网）